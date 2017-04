Han skal spille hovedrollen i den nye Harry Potter «oppfølgeren»

Jude Law skal spille den unge Dumbledore i oppfølgeren til «Fabeldyr og hvor de er å finne». Dermed skal han spille mot Johnny Depp som allerede har fått en av de andre viktige rollene i den nye filmen fra det kjente Harry Potter-universet

Det er The Hollywood Reporter som skriver dette onsdag kveld. Dermed er det klart at det blir nok en film hentet fra det populære Harry Potter universet.

Akkurat som det var J. K. Rowlings som hadde skrevet manuset til den første filmen, som hadde premiere i Norge i november i fjor, er det David Yates som også denne gangen har regien. En film som forøvrig på verdensbasis spilte inn 813 millioner dollar - eller nesten syv milliarder kroner. Etter planen skal oppfølgeren ha verdenspremiere i november 2018.

Bakgrunn: J.K. Rowling klar for nye filmer i «Potter»-land

VGs anmelder var svært fornøyd med den første filmen - og ga den terningkast fem og konkluderte med at «J. K. Rowlings verden ble nettopp litt mer magisk».

Filmen var altså den første i en serie knyttet til Harry Potters verden - uten at den omhandler den berømte magikergutten direkte. Historien om Galtvort-utstøtte Newt Scamander (Eddie Redmayne) tok riktignok plass over femti år før foreldrene til Harry valgte å utvide familien. Scamander var på ingen måte «den utvalgte». Men hjertet hans brenner for fabeldyrene som resten av verden har gitt opp.

Les hele anmeldelsen: Fabelaktig utvidelse av «Harry Potter»

– Filmen er ikke helt uten feil - hovedkarakterene bruker kanskje litt vel mye tid på digresjoner, klimakset settes ut av «Scooby Doo»-preget og de typiske Rowling-aktige trådene som henger løst. Men det er også det siste der som gjør historiefortellingen hennes så engasjerende, skrev vår anmelder.