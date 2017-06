Filmstjernen strigråt av glede da hun vant Oscar i 2002. I dag har pipen en annen lyd.

15 år er gått siden Halle Berry (50) vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle med filmen «Monster's Ball». Det var aller første gang en farget kvinne stakk av med hederen i denne spesielt gjeve kategorien.

– Jeg dedikerer denne til alle navnløse, ansiktsløse fargede kvinner som nå kommer til å få sjansen. Døren er nå åpnet, sa en jublende lykkelig og hikstende Berry da hun ble ropt opp på scenen den gangen.

Fått med deg? Flere skandinaver til Oscar-akademiet

Men faktum er at ingen fargede kvinner har vunnet Oscar for beste kvinnelige hovedrolle siden.

FØLELSESLADET: Halle Berry i 2002. Foto: AP

– Det er bekymringsfullt, for å si det mildt, sier Berry i et TV-intervju med Teen Vogue og forklarer at talen hennes i 2002 slett ikke hadde den påvirkningskraften hun hadde sett for seg.

– Det betydde ingenting. Jeg trodde at det gjorde det, men nå tror jeg at det ikke betydde noe som helst, sier 50-åringen.

Tilbakeblikk: Kritiserer «Blenda-hvit» Oscar

Hun beskriver Oscar-kontroversen for to år siden, nemlig kritikken mot manglende nominasjoner til fargede skuespillere, som noe av det tyngste hun har opplevd gjennom karrieren. Det var da det virkelig gikk opp for henne at man ikke var kommet noe lenger enn for 15 år siden.

Husker du? Akademiet tar grep

Berry forklarer at hun er «dypt såret» og «trist» over at den uteblitte resultatet av hennes egen triumf. Det har ført til at hun i dag satser på å engasjere seg på andre måter i bransjen.

– Jeg vil begynne å regissere og produsere mer – og være en del av den prosessen som må til for å øke mulighetene for fargede mennesker, sier hun og legger til at hun driver intens lobbyvirksomhet for å opplyse medlemmer av Oscar-akademiet og andre nøkkelpersoner. Og hun presiserer at for å øke sjansene for fargede skuespilleren til å vinne, må antallet gode roller øke deretter.

Halle Berry: Ble rådet til kirurgi

Fått med deg? «Game of Thrones»-stjerne langer ut mot Hollywood