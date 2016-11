Gwyneth Paltrow hyller kjærlighet med bilde av eksmannen og sønnen

Skuespilleren brukte «Thanksgiving» til å vise frem bilde av kjærligheten mellom far og sønn.

Torsdag markeres høytiden «Thanksgiving», eller høsttakkefest, i USA. Skuespilleren Gwyneth Paltrow brukte anledningen til å legge ut et bilde på Instagram av eksmannen Chris Martin som klemmer deres felles sønn Moses (10). Under bildet skriver hun:

«Dette er til gjenforeninger, å være sammen, familie og kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet. Gledelig høsttakkefestkveld alle sammen. Klem GP».

Paltrow og Martin gikk fra hverandre i 2014, etter omtrent 10 år som ektepar. Sammen har paret barna Apple (12) og Moses (10). Paltrow fortalte at bruddet hadde vært smertefullt og vanskelig.

– Det hadde vært lettere å si «Jeg vil aldri se deg igjen», sa hun i 2014.

Martin fortalte at en tøff periode for han omtrent to år før bruddet var medskyldig i at ekteskapet endte som det gjorde.

– Hvis du ikke klarer å åpne deg opp, så klarer du ikke å nyte skjønnheten innenfra. Så du kan være med noen som er helt fantastisk, men på grunn av dine egne problemer klarer du ikke å nyte det riktig, sa han i 2014.