Gosling-musikal seiler opp som Oscar-favoritt

Statuettsesongen er i gang i Hollywood. I natt ble Critic’s Choice Awards utdelt, med «La La Land» som den store vinneren.

Oscar-utdelingen går ikke av stabelen før 26. februar, men i natt startet den lange sesongen med feiring av årets filmer og utdeling av priser. Critic’s Choice Awards har blitt delt ut siden 1996, og er prisen til filmkritikerorganisasjonen i USA.

Årets store vinner ble den moderne musikalen «La La Land», med Ryan Gosling og Emma Stone i hovedrollen.

DANSE-SUKSESS: Emma Stone og Ryan Gosling danser en del i «La La Land» Foto: Dale Robinette , AP

Filmen vant åtte priser totalt, og tok med seg de gjeveste prisene beste film, beste regissør (Damien Chazelle) og beste originalmanus, som Damien Chazelle delte med manusforfatteren Kenneth Lonergan, som har skrevet manus til «Manchester by the Sea».

«La La Land» er av Hollywood Reporter allerede utropt til en av Oscar-favorittene når nominasjonene avsløres 24. januar. Feelgood-filmen hadde en svært god åpning da den hadde premiere i New York og Los Angeles.

Ryan Gosling var også nominert som beste komedieskuespiller i en film for «The Nice Guys», men den prisen gikk til Ryan Reynolds for innsatsen i «Deadpool».

Ryan Reynolds ble også utropt til årets underholder. Kanadieren dediserte to organisasjoner som hjelper syke barn, Sick Kids Foundation i Toronto og Make-a-Wish foundation. Reynolds har tidligere kledd seg ut i «Deadpool»-habitten.

OVERRASKET, NATALIE?: Natalie Portman vant den gjeveste skuespillerprisen for innsatsen som Jaqueline Kennedy i «Jackie». Foto: Mario Anzuoni , Reuters

«Manchester by the Sea» har det allerede vært en del «buzz» om før premiesesongen i Hollywood. Filmen tok med seg blant annet to viktige skuespillerpriser, Casey Affleck vant for beste mannlige skuespiller, mens Lucas Hedges vant prisen for beste unge skuespiller.

Premiegrossisten Natalie Portman spiller John F. Kennedys kone Jaqueline Kennedy i «Jackie». Hun vant prisen i svært sterk konkurranse med sterke navn som Amy Adams, Emma Stone, Isabelle Huppert og Annette Bening.

Critic’s Choice deler også ut priser til TV-program og serier og de to gjeveste prisene gikk til «Game of Thrones» (beste TV-serie drama) og Silicon Valley (beste TV-serie komedie).