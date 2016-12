Golden Globe: Mel Gibson for alvor inne i Hollywood-varmen

Den tidligere skandaleombruste skuespilleren og regissøren fikk to gjeve nominasjoner da Golden Globe-nominasjonene ble kunngjort.

Seremonisesongen ble tyvsparket i gang i natt, med Critic’s Choice Awards som ble delt ut. Der var det Ryan Gosling-musikalen «La La Land»som dro med seg flest priser.

Mandag ettermiddag var det klart for Golden Globe-nominasjonene, prisen som rangerer som den nest viktigste etter Oscaren i Hollywood.

Skuespillerne Don Cheadle, Anna Kendrick og Laura Dern leste opp nominasjonene for Golden Globe, hvor prisene både for TV og film er delt inn i musikal/komedie og drama.

Mel Gibson har tidligere skapt overskrifter for mye annet enn filmkunst. Nå er australieren imidlertid for alvor inne i varmen igjen i Hollywood.

Han ble nominert som beste filmregissør for sitt krigsdrama «Hacksaw Ridge». Og som om ikke det er nok, filmen ble også nominert som beste film, drama, sammen med westernfilmen «Hell or High Water», «Lion», «Manchester by the Sea» og «Moonlight».

LESTE OPP NOMINASJONENE: Skuespiller Anna Kendrick leste opp nominasjonene sammen med Laura Dern og Don Cheadle. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

«La La Land» vant en nominasjon for beste film i musikal/komedie-sjangeren sammen med «20Th Century Women», «Deadpool», «Florence Foster Jenkins» og «Sing Street».

Ingen norsk film ble funnet god nok til en nominasjon i år, men litt norske innslag kan vi trøste oss med i TV-serie nominasjonene. «Game of Thrones», med Kristofer Hivju på rollelisten er nominert som beste TV-serie drama sammen med «The Crown», «Stranger Things», «This is US», og «Westworld», hvor en annen norsk skuespiller gjør det skarpt: Ingrid Bolsø Berdal.

Her er noen av de viktigste nominasjonene. Les den komplette listen her.

Beste film – Drama

Hacksaw Ridge

Hell Or High Water

Lion

Manchester By The Sea

Moonlight

Beste regissør – film

Damien Chazelle

Tom Ford

Mel Gibson

Barry Jenkins

Kenneth Lonergan

Beste kvinnelige skuespiller, film – musikal eller komedie.

Annette Bening

Lily Collins

Hailee Steinfeld

Emma Stone

Meryl Streep

Best TV-serie – Drama

The Crown

Game Of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Beste TV-serie, musikal/komedie

Atlanta

Black-ish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep

Beste film, komedie/drama

20th Century Women

Deadpool

La La Land

Florence Foster Jenkins

Sing Street

Beste kvinnelige skuespiller, film – Drama

Amy Adams

Jessica Chastain

Isabelle

Ruth Negga

Natalie Porton

Beste mannlige skuespiller, film – Drama

Casey Affleck

Joel Edgerton

Andrew Garfield

Viggo Mortensen

Denzel Washington