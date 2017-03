Gitte Witt (33) er gravid: – Vi gleder oss

Fredag kunngjorde skuespilleren at hun og samboeren Filip Loebbert venter barn til høsten.

«Et stort smil fordi man fant et skjørt som er deilig å ha på en voksende mage», skrev Witt under et bilde hun la ut av seg selv på Instagram fredag (se bildet lenger nede i artikkelen).

Flere hundre av Witts følgere har likt innlegget. I kommentarfeltet blir den vordende moren gratulert, blant annet av venninnene Jenny Skavlan, Camilla Pihl og Vanessa Rudjord.

Overfor VG bekrefter 33-åringen at det er barn på gang.

– Vi gleder oss til å bli en liten gjeng til høsten, sier Witt til VG.

Stjerneskuddet, som deltok i «Skal vi danse» i 2015, er sammen med fotografen Filip Loebbert. Sammen driver de matbloggen 52 more years, som har over 11.000 følgere.

Dette er parets første barn sammen.

I 2010 ble Witt spådd til å bli en av Norges neste Hollywood-stjerner.

Tre år senere omtalte hun seg selv som «Norges første intellektuelle stripper» i forbindelse med rollen som Nora i teaterstykket «Søstra mi».

Den norske skuespilleren huskes kanskje best for sine roller i «Pornopung» og «Varg Veum».

Hun dukker også opp i den kommende skrekkfilmen «Infisert» sammen med Ingar Helge Gimle og Stig Frode Henriksen. Filmen har planlagt premiere i 2018.