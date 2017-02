George Clooney om å bli tvillingpappa: – Det blir et eventyr

Den 55-årige Hollywoodstjernen har kommentert tvillingnyheten offisielt for første gang, og forteller at han ertes av vennene for alderen.

Det var i et intervju i den franske serien «Rencontres de Cinema» søndag at George Clooney åpnet seg om å skulle bli tvillingpappa.

Da har amerikanske medier allerede i noen uker spekulert om skuespilleren og advokatkona Amal Clooney (39) venter barn, og Clooneys kollega og venn Matt Damon bekreftet nyheten på «Entertainment Tonight».

Clooney ble intervjuet i forbindelse med at han får en ærespris under utdelingen av den franske filmprisen Cæsar neste helg, og i intervjuet ble han spurt om babynyheten.

– Vi er veldig glade og veldig spente. Det kommer til å bli et eventyr. Vi har omfavnet alle eventyrene i livene våre med vidåpne armer, sier skuespilleren ifølge E! News.

Ertes av vennene



På spørsmål om han tror farskapet kommer til å forandre mye i livet hans, svarer Clooney:

– Garantert. Det morsomste med det er at alle vennene mine på min egen alder allerede er ferdige med å få barn, og de ler av meg.

ENGASJERTE: Amal og George Clooney i FN i New York under et møte om flyktningekrisen i 2016. Hun jobber som menneskerettsadvokat. Foto: Jim Watson , AFP

Stjernen forteller om en middag med åtte av vennene hans, som alle har barn som har flyttet hjemmefra og begynt å studere, og hvordan de reagerte da de snakket om babynyheten.

– Alle prøvde å være støttende og si «Det kommer til å bli fantastisk, du kommer til å elske det!» Så ble det ble helt stille, og så begynte alle å lage babygråt-lyder, og hele bordet brøt ut i latter, forteller Clooney.

– Det kommer til å forandre mye, men det er livet og sånn det skal være.

Jente og gutt



Han rekker å fylle 56 før tvillingene blir født, og hevder han trøster seg ved tanken på den franske skuespilleren Jean-Paul Belmondo (89) som fikk sitt yngste barn da han var 70.

– Så jeg føler meg litt bedre når det kommer til å være 56 når de kommer, sier Clooney.

Moren hans Nina røpet tvillingenes kjønn til Vogue før helgen.

– Det blir én av hver! En gutt og en jente er hva jeg har hørt. Det er fantastisk! Mannen min og jeg gleder oss veldig!

Amal, som tidligere het Alamuddin til etternavn, er en profilert menneskerettsadvokat og aktivist, og også Hollywoodstjernen har engasjert seg i flere politiske saker. Paret giftet seg i Venezia i september 2014.

De er på ingen måte det eneste kjendisparet som venter tvillinger for tiden. For kort tid siden annonserte Beyoncé og ektemannen Jay Z at de venter tvillinger. Bildet som Beyoncé illustrerte nyheten med er for øyeblikket verdens mest likte bilde på Instagram med over ti millioner likerklikk.

Nylig ble det også klart at Madonna har adoptert tvillinger fra Malawi.