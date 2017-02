Amal Clooney viste frem tvillingmagen

Advokat Amal Clooney viste frem babymagen da hun fulgte George Clooney opp rød løper for å motta fransk Oscar-pris.

Hollywoodstjernen (55) får en ærespris under utdelingen av den franske filmprisen César i kveld, og er i den forbindelse i Paris.

Clooney hadde sin fransktalende kone Amal (39) ved sin side under arrangementet, og det var første gang menneskerettsadvokaten viste seg med synlig babymage etter at nyheten om at paret venter tvillinger sprakk i amerikanske medier tidligere i år.

STØTTE: Den amerikanske skuespilleren og hans britisk-libanesiske kone var til stede under utdelingen i Salle Pleyel i Paris. Foto: Bertrand Guay , AFP

Hun var iført en stroppeløs, ettersittende hvit kjole med fjær som gradvis gikk over til grått nederst på skjørtet. Han var iført sort smoking.

Forrige uke ble Clooney intervjuet i den franske serien «Rencontres de Cinema» i forbindelse med prisen, og da snakket han for første gang om forventningene til å bli pappa i voksen alder.

– Det morsomste med det er at alle vennene mine på min egen alder allerede er ferdige med å få barn, og de ler av meg. Det kommer til å forandre mye, men det er sånn livet er, sa skuespilleren da.

Hans mor Nina røpet tvillingenes kjønn til Vogue for en uke siden.

– Det blir én av hver! En gutt og en jente er hva jeg har hørt. Det er fantastisk! Mannen min og jeg gleder oss veldig! sa hun i en kommentar.

Amal, som tidligere het Alamuddin til etternavn, er en profilert menneskerettsadvokat og aktivist, og også Hollywoodstjernen har engasjert seg i flere politiske saker. Paret giftet seg i Venezia i september 2014.

Clooney får ifølge People i kveld pris for å være «Den mest karismatiske skuespilleren i sin generasjon».