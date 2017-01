«Game of Thrones»-stjerne skal spille Adolf Hitler

Iwan Rheon (31) er kjent som Ramsay Bolton i «Game of Thrones». Nå har han hovedrollen i filmen «Adolf the Artist».

Fra sadist til tyrann: Den britiske skuespilleren har landet hovedrollen som Adolf Hitler i en kommende britisk komedie, en rolle som ikke er så ulik sin karakter i seerfavoritten «Game of Thrones». Filmen følger en 18 år gammel Adolf Hitler til Wien med et håp om å utvikle sine artistiske evner.

Filmen bygger på den sanne historien om en ung Hitler som desperat prøver å forbedre seg som artist og få anerkjennelse. Etter mislykkede forsøk på å komme inn på den prestisjetunge kunstskolen i Wien, blir Hitler dratt mot dop, alkohol og seksuelle eksperimenter, skriver Live Journal.

Skuespilleren har fortalt at han har fått mye hat av fans for sin rolle i HBO-suksessen «Game of Thrones».

– Tydeligvis er jeg mer skummel enn en White Walker. Og en kjempe. Og en drage, fortalte han til The New York Times.

Men så langt har han ikke latt seg påvirke av det.

I filmen «Adolf the Artist» spiller han nok en gang en grusom rolle. Han innrømmer at han er bekymret for å bli definert som en ensidig skuespiller og at han bare får en bestemt type rolle.

I filmen «Adolf the Artist» spiller Rheon med «Harry Potter»-stjernen Rupert Grint. Han har rollen som August Kubizek.