Går til motsøksmål i Morgan Kane-saken

Administrerende direktør i WR Entertainment, Tasmin Lucia-Khan, går nå rettens vei for å avvise det personlige søksmålet mot henne fra selskapets grunnlegger, Ryan Wiik.

Det går frem av en børsmelding fra WR Entertainment torsdag formiddag. Dette er et ønske fra både Lucia-Khan personlig og den øvrige, nåværende ledelsen i WR Entertainment, står det i meldingen.

Av børsmeldingen går det frem at Tasmin Lucia-Khan har lagt frem et såkalt anti-SLAPP-krav for Los Angeles Superior Court. SLAPP står for «Strategic Lawsuit Against Public Participation» og brukes - ifølge Wikipedia - ofte for å «sensurere, skremme eller stilne kritikere ved å belaste dem med kostnadene av juridisk forsvar inntil de gir opp sine krav».

Motsatsen Anti-SLAPP - som er det Tasmin Lucia-Khan og WR Entertainment benytter seg nå - er innført i flere amerikanske stater, deriblant California, for å sikre at grunnløse søksmål - som oftest ærekrenkelser - ikke blir avsluttet på denne måten ut fra prinsippet om ytringsfrihet og at alle har rett til å få sin sak prøvd i retten.

I børsmeldingen skriver WR Entertainment at Ryan Wiiks opprinnelige søksmål i mars var både «ondskapsfullt og betydningsløst, designet for å true og ydmyke den administrerende direktøren (Tasmin Lucia-Khan, red-anm.), samt sinke svindelgranskningen av Wiik».





Ryan Wiik ble i juni saksøkt av WR Entertainment for ulovlig å ha tilegnet seg 18, 8 millioner aksjer. Selskapet har senere fått medhold to ganger av norske rettsinstanser om å fryse Ryan Wiiks aksjer i selskapet inntil svindelsøksmålet i California er avsluttet.





Ryan Wiik har anket denne kjennelsen til lagmanssretten.





Det er ikke kjent når disse rettssakene vil finne sted i USA.