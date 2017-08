Full isfront i Morgan Kane-saken

Partene står like steilt mot hverandre som før da Morgan Kane-selskapet WR Entertainment møtte selskapets gründer Ryan Wiik i retten.

I to dager har partene forklart seg i Oslo byfogdembede i en muntlig høring etter at WR Entertainment frøs Ryan Wiiks aksjer i selskapet gjennom en midlertidig forføyning.

Bakgrunnen for forføyningen er svindelsaken som selskapet anla mot Ryan Wiik i juni. Wiik gründet WR Entertainment i 2009, men er ute av alle verv i selskapet. Han er likevel den største aksjonæren i selskapet.

WR Entertainments advokat, Eirik W. Raanes, presiserte flere ganger under høringen at de hadde sterke indikasjoner på at Wiik var i ferd med å dumpe aksjene sine, noe som ville skade selskapet kraftig. Derfor så WR Entertainment seg nødt til å gå til Oslo Tingrett for å fryse Wiiks aksjer, noe de fikk medhold i.

SPENT: WR Entertainments Tasmin Lucia-Khan hadde hyret Eirik W. Raanes i tvisten mot Ryan Wiik. Foto: Frode Hansen , VG

I tillegg til Ryan Wiik og WR Entertainments administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, var det innkalt en rekke vitner til høringen fra både investorhold og tidligere administrativ ledelse, deriblant selskapets mangeårige direktør, Jim Cardwell.

Et sentralt element i svindelsaken mot Ryan Wiik er WR Entertainments påstand om at han beriket seg selv med 18,8 millioner aksjer i perioden 2012-2013 i forbindelse med en rekapitalisering av selskapet. Her har partene stikk motsatt syn av hva som skjedde. Hvordan retten ser på dette, vil bli avgjørende for utfallet av saken.

Jim Cardwell har også anlagt søksmål mot WR Entertainment der han krever rundt 30 millioner kroner som betaling for tapt arbeidsfortjeneste i årene han jobbet for selskapet. Jim Cardwell ble sparket fra sin styreleder-rolle av selskapets aksjonærer i desember 2016 via en ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

Søksmålene har haglet mellom partene i denne saken etter at Cardwell ble avsatt som styreleder i desember i fjor, og Ryan Wiik frivillig trakk seg fra alle roller i selskapet.

Selv om han er ute av selskapet anla han i sommer - sammen med sin mor Sissel Wiik - sitt andre søksmål av året mot WR Entertainment for 90 millioner kroner.

Likevel var Ryan Wiik fremdeles bekymret for selskapets fremtid etter høringen fredag ettermiddag.

– Selskapet er inne i en kritisk fase, og det er mye på spill akkurat nå, sa Wiik til VG etter høringen og presiserte at det hadde vært to interessante dager, og at han forventet at retten ville yte saken rettferdighet.

Tasmin Lucia-Khan i WR Entertainment hadde en spesiell lærdom etter to dager med vitneforklaringer.

– Jeg har lært litt om hvordan mennesker kan ha en annerledes holdning til fakta, sa hun.

– Jeg har også fått en forståelse av at Wiik mener vi sløser bort investorenes penger, men når Wiik saksøker oss for 90 millioner kroner er ikke dette noe vi skal betale, men motkjempe med alle krefter, sier Lucia-Khan til VG.

En kjennelse i saken vil være klar innen to uker.