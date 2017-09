Fonda og Redford sammen på skjermen igjen

Jane Fonda (79) og Robert Redford (81) spiller sammen i nytt Netflix-drama.

50 år etter at de først spilte i komedien «Barbent i parken» i 1967, er Jane Fonda og Robert Redford igjen sammen på lerretet. Nå i Netflix-filmen «Our Souls at Night» hvor de spiller to naboer, hun enke og han enkemann, som innleder et forhold.

– I «Barbent i parken» spilte vi to unge elskende som akkurat har giftet seg, og nå viser vi et eldre par sin kjærlighet og deres sexliv, sa Fonda under filmefestivalen i Venezia i går kveld, og skyndte seg å legge til:

– Men etter min mening kutter Ritesh (regissør Ritesh Batra. Red anm.) av sex-scenene alt for tidlig.

Liker hans kyss

Fonda la ikke noe imellom da hun tøyset med reportene på den røde løperen i går, og de to Hollywood-stjernene sa de elsket å kunne jobbe sammen igjen, i følge AP.

– Jeg ville gjøre en film til sammen med henne før jeg dør, sa Redford.

– Og jeg ville se hvordan det var å forelske seg i ham igjen, sa Fonda, og fortsatte:

– Det var gøy å kysse ham da jeg var i 20-årene og det er gøy å kysse ham igjen nå som jeg snart er 80.

Fonda stoppet ikke der, men påsto at hun faktisk "lever for sex-scener med ham".

Eldre synliggjøring

Det er de godt voksne stjernene som kan komme til å skinne mest i Venezia denne uken.

Både Fonda og Redford mottar utmerkelser for sin livslange skuespillerinnsats under festivalen som varer til 9. September. Også Judi Dench, Helen Mirren, Donald Sutherland og Michael Caine er ventet til festivalen, både på den røde løper og på lerretet.

Fonda er også nominert som "Outstanding Lead Actress in a Comedy Series" til årets Emmy-prisutdeling for sin innsats i serien «Grace & Frankie».

Redford har selv produsert «Our Souls at Night», basert på en roman av Kent Haruf, fordi han mener den ungdomsbesatte filmindustrien ikke lager nok filmer til det mer voksne publikumet.

Fonda ønsker også å bidra til at eldre mennesker og deres liv blir mer synlig på lerret og skjerm, og understreket dessuten at kjærlighet og sex blir bedre med årene.

– Først og fremst fordi vi er modigere – og hva søren har vi å tape? Javel, så henger huden min, men det gjør også hans.

