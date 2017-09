Filmstjerne fikk rekordhøy erstatning

Den australske skuespilleren Rebel Wilson (37) er tilkjent over 28 millioner kroner i oppreisning av landets høyesterett etter at hun saksøkte to av Australias største publikasjoner.

Det melder flere internasjonale medier onsdag, deriblant britiske The Guardian.

Erstatningen Wilson er tilkjent kom etter at hun gikk til sak mot Bauer Media, utgiveren av «Woman's Day» og «Australian Women's Weekly» for ærekrenkelse og injurierende påstander. Ifølge hennes advokater er erstatningen den største i sitt slag i Australia.

De to publikasjonene har i en serie artikler beskyldt Wilson for gjentatte ganger å ha løyet om sin alder, hennes virkelige navn – og barndom. Wilson hevdet at hun som en følge av disse påstandene hadde mistet flere roller og oppdrag.

Rebel Wilson er kjent fra filmer som «Grimsby», «Pitch Perfect» og «Pitch Perfect 2», som alle har vært vist på norske kinoer.

– I Hollywood er man ikke populær veldig lenge, og du har bare et par år å gjøre det på før du går ut på dato. De ødela to år for meg, uttalte Rebel Wilson i juni, etter at en jury bestående av seks personer hadde felt Bauer Media og funnet påstandene som var fremsatt injurierende.

Bauer Media på sin side hevdet at det ikke fantes fnugg av bevis for at Rebel Wilson hadde gått glipp av roller på grunn av de aktuelle artiklene.

I kjennelsen som ble offentliggjort onsdag av høyesterettsdommer John Dixon, slår han imidlertid fast at skadene Rebel Wilson er blitt påført som en følge av de injurierende påstandene, rettferdiggjør en betydelig erstatning og han tilkjente skuespilleren 4.5 millioner australske dollar – eller rundt 28,5 millioner norske kroner, i oppreisning.