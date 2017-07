River hijaben av kvinne i Gullpalme-film

CANNES (VG) Regissør Ruben Østlund kaster seg inn i debatten om religiøse hodeplagg på sin helt egen måte.

Den svenske regissøren tok hjem filmverdenens gjeveste heder etter Oscar da han vant Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes i mai. I filmen «The Square» byr han på til tider drøy satire rundt kunst – og galleriverdenen, blant annet med et seriøst kunstner-intervju i et galleri som blir avbrutt av en mann med Tourettes som roper grove ord og ødelegger hele seansen.

JUBLENDE GLAD: Ruben Östlund da han får vite at han er vinner av Gullpalmen 2017.

I en annen scene er vi med på en høytidelig, stivpyntet middag på slottet som blir avbrutt av en mann i bar overkropp som oppfører seg som en gorilla. Han buser inn i det som i begynnelsen ser ut som en planlagt performance, før det straks blir litt mer ubehagelig. «Apemannen» river blant annet av hijaben på en kvinne, noe som nok oppfattes ganske kontroversielt av enkelte i Sverige.

– Du er den eneste som har kommentert det foreløpig, sier Ruben Østlund da VG møter ham i Cannes.

MÅ TÅLE: Maryam Trine Skogen lar seg ikke hisse opp av apemann-scenen i «The Square».

– Jeg tenkte nok det var kontroversielt under innspilling av scenen.

– Jeg synes det var interessant å ta opp: En ape har jo ingen formening om dette plagget. For ham er det bare noe som glitrer, han forstår det ikke. Jeg synes det var morsomt, sier Østlund om scenen uten å ville gå særlig dypere inn i problematikken.

Maryam Trine Skogen er selv muslim og hijabbruker. Hun har ikke sett filmen selv, og lar seg ikke provosere så veldig når hun får beskrevet scenen fra filmen.

– Det er som med alle andre kunst og kulturuttrykk, noen liker det og noen liker det ikke. Man må tåle at man behandler muslimer som alle andre mennesker, og at man tåler spøker og flytter grenser, sier Skogen, men legger til.

– Samtidig lever vi i en tid hvor vold mot muslimske kvinner skjer, og mange rives av hijaben på gaten. Det er jo ikke morsomt, det er skummelt, og en krenkelse. Men i en slik performance-setting som dette blir det noe annet. Det kan høres ut som han vil finne effekter for å skape følelser. Litt får man tåle, man trenger ikke se spøkelser på høylys dag. Og hvorfor skulle ikke denne muslimske kvinnen tåle det, det er mange som blir krenket på andres vegne.

– Tror du det kan bråk når filmen kommer?

– Hvem vet, folk klikker for det minste. Det er ikke alt man kan forutse, og mange skor seg på sårede følelser.

Østlund er slett ikke ukjent med kontroverser. Kritikerroste «Play» ble av forfatteren Jonas Hassen Khemiri beskyldt for å være rasistisk fordi den portretterer innvandrergutter som raner jevnaldrende, litt tabubelagt å gjøre i den svenske offentligheten, i hvert fall i 2011 da filmen kom.

PROVOKATØR: Ruben Østlund har skapt debatt også tidligere.

Og hijabseansen er antagelig ikke det eneste som vil få oppmerksomhet når filmen har premiere i september. Østlund kommenterer også tiggerdebatten på sin egen måte. Tiggerne i hans film er frekke, og misfornøyde med summen penger de får av filmens hovedrolle, museumsdirektøren Christian. Det er et tema regissøren har reflektert en del rundt.

– Interessant det der, selv synes jeg det er provoserende når man beskriver fattigdom på en sentimental måte. Som om fattige mennesker er bedre enn rike. Det finnes alle nyanser av mennesker blant fattige også. Fattigdom skaper jo ingen hyggelig oppførsel, fattigdom skaper dårlig oppførsel. Det er derfor man bør kjempe mot det.

– Noen kan tro du sparker nedover?

– Ingen slipper unna i mine filmer. Alle får seg en smekk, humrer filmskaperen.

Den som får gjennomgå mest i «The Square» er nemlig hverken muslimer med hodeplagg eller tiggere. Det er kunstmiljøet vi ler mest og høyest av i filmen.

-Kunstverdenen skal liksom speile våre egne liv. Jeg har gjort mye research til denne filmen, og det jeg har sett er ganske triste greier. Man går inn i et rom og så treffer man på hauger med grus og noen speil. En gang i tiden provoserte slikt, men det gjør det ikke lenger. Det trengs å røske opp med tanke på at det savner kontakt med hva som foregår på utsiden.

Filmen «The Square» får norsk premiere 29. september.