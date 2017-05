Netflix-krangelen fortsetter i Cannes

CANNES (VG) Jake Gyllenhaal-filmen «Okja» er smått kontroversiell fordi den vises i Cannes, og har premiere på Netflix. Dagens visning ble først avbrutt, så måtte regissøren svare på rykter om sabotasje.

Filmen er historisk fordi det er første gang en film som får premiere på Netflix blir vist under den prestisjetunge filmfestivalen. Det har noe overraskende blitt en kontroversiell sak i Cannes, etter at juryformann har uttalt at han ikke synes filmer skal få kjempe om priser hvis de ikke har kinopremiere.

«Okja» deltar i hovedkonkurransen og kan vinne den aller gjeveste palmen.

Under dagens pressevisning var det først jubel da Netflix-logoen ble vist, siden ble stemningen dårligere. Bildeutsnittet som ble vist var nemlig ikke riktig, så visningen ble avbrutt i nesten ti minutter og åpningsscenen måtte vises to ganger.

Etterpå fikk regissør Bong Joon-Ho spørsmål om ryktene som allerede hadde oppstått om dette dreide seg om sabotasje.

– Haha, nei, jeg er bare veldig fornøyd med at dere fikk se åpningsscenen to ganger. Det er mye viktig informasjon som presenteres der!

Filmen handler om det onde selskapet Mirando Corp som med verdens knappe matvaresituasjon har kreert en «supergris».

26 av disse grisungene sendes verden rundt, og ti år senere skal den aller beste kåres og føres tilbake til New York. Men i Korea har den lille jenta Mija blitt veldig glad i sin supergris Okja, som hun slett ikke vil slippe uten kamp. En artig miks av crazyhumor og med pek til regissører som Steven Spielberg og Hayao Miyazaki.

SPILLER MILITANT DYREVERNER: Lily Collins er også med i Netflix-filmen «Okja» Foto: Alastair Grant , AP

Skuespiller Tilda Swinton ble også konfrontert med Pedro Almodóvars uttalelser om Netflix. Swinton har selv vært i Cannes-juryen to ganger.

– Det er viktig at presidenten står helt fri til å uttale seg om hva han eller hun måtte ønske. Det er en oppgave for noen å umiddelbart avvise noen som er invitert til festen også. Men vi kom ikke hit for å vinne priser. Vi kom for å vise filmen til folk fra hele verden. Men hvis du vil høre hva jeg egentlig synes: Som med mange andre ting her i livet så skal det være plass til alle!

– La oss være ærlige: Det er tusenvis av filmer som vises under filmfestivalen i Cannes som folk aldri får se på kino. Dette er evolusjon, og Netflix har gitt Bong sjansen til å lage sin egen frigjorte versjon av virkeligheten og det er jeg skikkelig takknmelig for!

Regissør Bong fikk også slengt inn at han er glad Almodóvar får se filmen under gallavisningen i kveld, og at han etterpå kan si hva han vil.

FIKK INN ET SPARK TIL TRUMP: – Jeg er glad for oppnevnelsen av Robert Mueller, rakk Jake Gyllenhaal å slenge inn under pressekonferansen for «Okja» i Cannes. Mueller skal etterforskje russisk valgpåvirkning Foto: Jean-paul Pelissier , Reuters

Filmen har et slags miljøbudskap med sin «sett Okja fri»-tilnærming. Jake Gyllenhaal, som også er med i filmen benyttet anledningen til å snakke litt og sparke litt om ståa for miljøpolitikken i sitt eget hjemland – samtidig som han også kommenterte plattformen filmen vises i, som altså er blitt det store diskusjonstemaet.

– Jeg tror timingen for denne filmen og hva den sier om miljøet. Spesielt i mitt hjemland for man er satt tilbake flere tiår. Det finnes ikke et bedre tidspunkt. Derfor er plattformen for filmen ekstremt viktig, hvor mange den kan nå fram til for å fortelle sitt budskap. Det er en velsignelse når man kan nå hundrevis av millioner med kunsten vår, uansatt hvilken form eller plattform den har. Og diskusjonen om hvordan kunst distribueres er bra, den er sunn!