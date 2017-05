Kjemper om «Slaget om Narvik»

CANNES (VG) Hollywood-regissør Tommy Wirkola har planlagt storslått film om de voldsomme kampene i Narvik under annen verdenskrig. Så kom «Kon-Tiki»-produsent Aage Aaberge med et 200 millioners TV-prosjekt om de samme hendelsene.

Aaberge presenterte planene for TV-serien på den skandinaviske terrassen under filmfestivalen i Cannes torsdag. Et gigantprosjekt ifølge produsenten. En dobbel «Kon-Tiki», som hadde et budsjett på 100 millioner.

– Historien er så underfortalt! Fra internasjonal storpolitikk og et gigantisk slag som pågikk i 65 dager. Tyskerne mistet en tredel av flåten sin.

– Betyr det at dette blir et internasjonalt TV-prosjekt?

– Det er ambisjonene. Definitivt. Vi går hardt ut, og så får vi se om vi klarer det. Klarer vi det ikke, får vi skalere det ned, sier Aaberge om serien som skal bli ti ganger 45 minutter.

– Vi må opp på det nivået for å klare å skildre det som skjedde.

I fjor høst ble det kjent at Hollywood-regissør Tommy Wirkola skal regissere en film om de samme hendelsene, produsert av Kjetil Omberg og Jørgen Storm Rosenberg. Førstnevnte stusser litt over at ett prosjekt er valgt til å promoteres av filminstituttet i Cannes.

– Jeg tenker at det er tilfeldig og bittelitt lite gjennomtenkt, sier Omberg som legger til at det likevel finnes en slags rød tråd i det siden det var i Cannes Aaberge møtte StorylineNor for akkurat et år siden.

Jakob Berg ved filminstituttet sier Aaberge er invitert inn for å vise hvordan en produsent jobber under filmfestivalen, og fordi prosjektet altså ble sparket i gang for ett år siden i filmbyen.

Omberg sier deres prosjekt fortsetter ufortrødent og fortsatt er under utvikling.

Men kan to såpass like prosjekter begge overleve i et lite land som Norge? Vil begge prosjektene se dagens lys?

Begge produsentene svarer entydig ja på spørsmålet.

–– Det er det plass til. Jeg skal ikke uttale meg om deres prosjekt, men grunnen til at vi satser TV er at det er så svært. Vi klarer ikke få det inn i spillefilmformat. Men man kan jo velge et av elementene, sier Aaberge.

Omberg er enig med Aaberge i at dette er en underfortalt historie.

– Det er mange historier og skjebner å ta av. Det er sannsynligvis også en av våre mest interessante øyeblikk sett med internasjonale øyne - noe som gir mer rom enn man kanskje først skulle tro, sier Omberg som ønsker Aaberge lykke til.

Ombergs prosjekt skal blant annet fokusere på Narvik-mannen Hans Hardersens historie. Han var bataljonsskriver i 1940.

–Han var til stede i det som skjedde i de dramatiske månedene på en bemerkelsesverdig måte, har Omberg uttalt til avisen Fremover tidligere om prosjektet som vil få et budsjett på det halve av Aaberges, mellom 70 og 100 millioner kroner.

«Kon-Tiki»-produsenten sier han ikke kjenner på noen konkurranse i forhold til det andre prosjektet. Det handler ikke om å komme først.

– Det høres kanskje litt arrogant ut, men jeg gjør ikke det. Det er så mange norske prosjekt som flagges som aldri blir noe av. Jeg jobber på en helt annen måte, og bygger stein for stein. Vi kommer ikke til å rushe dette på grunn av den andre filmen. Vi skal bruke tiden vi trenger.

Det har skjedd flere ganger i den norske filmbransjen de senere årene: I høst ble det klart at «Pirates of The Caribbean»-regissør Espen Sandberg kommer hjem og lager film om Roald Amundsen.

Men før han fikk 15 millioner kroner i støtte fra Filminstituttet var det også presentert to andre prosjekter med André Øvredal (som også har Hollywood-erfaring) og Roar Uthaug, som nå er aktuell med «Tomb Raider»-nyinnspilling.

