Elizabeth Moss om oppsiktsvekkende scene i «The Square»: – Jeg lå oppå en eplekasse!

CANNES (VG) «Mad Men»-stjernen var ikke en gang i samme rom som motspilleren Claes Bang da hun spilte inn en av årets merkeligste sexscener i Cannes-filmen «The Square».

Elizabeth Moss spiller en viktig rolle i svenske Ruben Østlunds konkurransefilm i Cannes. Her spiller hun journalisten Anne, som i første scene fullstendig avkler en høytravende kunstkurator med et spørsmål som setter ham helt ut og på mange måter avslører tullet.

Senere havner de to i sengen sammen, en scene Cannes-publikummet antakelig ikke glemmer så lett.

VG møter de to skuespillerne under filmfestivalen, og de avslører at scenen var ganske langt fra het å spille inn.

– Jeg ligger oppå en eplekasse, og «elsker» med den, sier Elizabeth Moss og ler.

Motspiller Claes Bang fyller inn.

AVKLER KURATOREN: Elizabeth Moss i rollen som Anne og Claes Bang som museumskuratoren Christian. Foto: Arthaus

– Og når det er nærbilde av meg som elsker med henne er det kameramannen som sitter oppå meg og jumper opp og ned med kameraet sitt. Det som er spesielt med den scenen er at vi ser nærbilder av ansiktene til oss to, noe man ærlig talt ikke ser andre steder enn på pornofilm. Ganske spesielt, ja!

Ruben Østlund har mye på hjertet i «The Square», han er igjen en mester i å observere oss mennesker, og avsløre oss når vi gjør oss til. I filmen er det blant annet kunstfeltet som får sitt, gjennom kuratoren som Claes Bang spiller.

– Det føles nesten som regissøren «pisser på» hele kunstfeltet?

– Pisse på er ganske drøyt, men han kler av kunstfeltet på mange måter, ja, sier Moss.

– Det er det han gjør i filmene sine, han velger seg ut områder og avslører latterligheten ved det hele. Og det er ofte ærlig talt sannheten ved det hele, som ofte kan være latterlig!

Regissør Ruben Østlund innrømmer at han ønsket å angripe kunstfeltet litt med filmen.

– Vi prøver å spørre: Er dette som skjer her virkelig i kontakt med verden utenfor museet? Gjør vi dette bare som et rituale? Sier vi noe interessant, eller er det bare roller vi spiller? sier han.