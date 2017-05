Ben Stiller ga Adam Sandler juling under slåsscene

CANNES (VG) Adam Sandler (177 cm) er en del større og kraftigere enn Ben Stiller (170 cm) til vanlig. Under innspillingen av «The Meyerowitz Stories» var det imidlertid den lille som banket den store.

De to spiller et brødrepar i dramafilmen «The Meyerowitz Stories», som vises i hovedprogrammet under Cannes-festivalen, og som får premiere på Netflix. I filmen tester de ut egenskapene sine som slåsskjemper, for selv om filmen er et forholdsvis nedtonet independent-drama får de to vist muskler i én scene, noe de fikk snakke om under pressekonferansen i Cannes.

Man skulle kanskje tro at nesten ti centimeter høyere Adam Sandler skulle ha lite problemer med å hamle opp med Ben Stiller, men slik var det ikke.

– Det var mye røffere enn jeg trodde, sier Sandler.

– Ben hadde en langt mer solid kropp enn jeg trodde, han var vanskelig å bevege, forteller Sandler før Ben Stiller bryter inn.

– Dette var jo en lavbudsjettfilm, så det var ikke noe særlig til stuntkoordinasjon. Ikke mange prøver heller. Og regissør Noah Baumbach ville ha mange opptak av scenen.

SANDLER I DRAMA: Komikeren sier han er svært takknmelig overfor regissør Noah Baumbach som ga han sjansen til å spille Ben Stillers bror, noe de to hadde diskutert å gjøre allerede for lenge siden. Foto: Netflix

– Det største blåmerket



Dermed ble det skader på settet, avslører Adam Sandler.

– Jeg fikk det største blåmerket jeg har hatt noen gang på armen. Rundt 34. opptak eller noe ba jeg Ben pent om å unngå slå der, men han bare fortsatte, fleipet komikeren.

Filmen er ingen stor studioproduksjon, men har lokket til seg store stjerner. I tillegg til de to nevnte komikerne er Oscar-vinnerne Dustin Hoffman og Emma Thompson med i filmen. Hollywood-legenden Dustin Hoffman spiller faren, og fleipet mye selvironisk med sin egen alder under pressekonferansen.

– Vil alle dem som er eldre enn meg reise seg, åpnet han showet med.

– Jeg hater at folk sier de er vokst opp med filmene mine! Jeg vil ikke spille en gammel mann, jeg synes jeg var perfekt for rollen til de to andre jeg, sa Hoffman til stor forlystelse for det internasjonale pressekorpset.

Kontrovers



«The Meyerowitz Stories» er en av to filmer som vises i hovedprogrammet, men som får premiere på Netflix, og bare svært begrenset visning på amerikanske kinoer. Det har vist seg å være en kontroversiell sak i Cannes, etter at jurypresident Pedro Almodóvar uttalte at han synes filmer som skal kjempe om palmer bør ha kinopremiere.

Etter at programmet var klart har Cannes-festivalen laget en ny regel om at alle filmer fremover som skal vises under festivalen må ha fransk kinopremiere.

Regissør Noah Baumbach måtte også kommentere dette.

– Jeg lagde filmen uavhengig som jeg alltid har gjort. Forventningen er alltid at filmen vil bli sett på det store lerretet. Jeg tror på det, det er en unik greie som ikke blir borte med det første. Netflix kjøpte filmen etter den var ferdig, og de har vært vanvittig støttende og jeg føler stor takknemlighet til dem.