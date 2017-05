13-årige Jaden stjal showet fra stjernene i Cannes

CANNES (VG) Med flere Oscar-vinnere på ble ensemblet for filmen «Wondestruck» spurt om filmens fremtid. Da ba Jaden Michael om ordet.

13-åringen spiller en av hovedrollene i filmen som ble presentert i hovedprogrammet i Cannes torsdag. En film om tilhørighet og savn, fortalt gjennom øynene på unge tvilllingsjeler i to tidsepoker; 20- og 70-tallet. En film som ble mottatt med litt mer begeistring en gårsdagens åpningsfilm.

Les også: Marion Cotillard i trekant-film: Vil ha flere kvinnelige motspillere

Stjerner som Julianne Moore og Michelle Williams spiller mindre roller i filmen, men de var til stede på dagens pressekonferanse. Det var også Jaden Michael, som spiller en av hovedkarakterenes bestekamerat i filmen.

Som man kan se av bildene fra fotoseansen i forkant showet Michael for fotografene, og etterpå var han klar for å sjarmere det internasjonale pressekorpset.

STJERNESPEKKET: Michelle Williams, Todd Haynes, Julianne Moore, Jaden Michael og Millicent Simmonds i Cannes. Foto: Stephane Mahe , Reuters

På en pressekonferanse som ellers var rimelig tørr bidro han til spontan applaus og latter.

Først sjarmerte han sin egen regissør Todd Haynes så han måtte tørke bort en liten tåre.

Jaden Michael skulle fortelle hvordan det var å jobbe med Haynes.

– Jeg så «Carol» (Haynes' forrige film om et lesbisk kjærlighetsforhold, journ.anm). Og så så jeg bilder av Todd. Han var så kul! Og så er jeg her nå. Wow. Jeg synes det var så bra at du var så grei med meg. Hvis jeg hadde en idé fikk jeg lov til å prøve det.

Hele ensemblet fikk også spørsmål om intet mindre enn filmens fremtid. Den som ønsket fikk lov til å svare, og da tok den freidige 13-åringen ordet.

– Vel, jeg.. startet han, og salen brøt ut i applaus, og Julianne Moore kommenterte: Der har du fremtiden!

Så fortsatte Jaden Michael litt hulter til bulter, uten at det gjorde noe.

EN STJERNE ER FØDT: Jaden Michael lagde bra med liv under fotoseansen i Cannes. Foto: Stephane Mahe , Reuters

–Jeg har ikke sett hele filmen ennå. Men altså, disse geniene som jeg er så beæret av å sitte ved siden av! Det var en så rå film. Det er alt jeg kan si. Jeg tror barn vil bli interessert i å lære tegnspråk etter å ha sett filmen, sier Michael, som forklarte alt på tegnspråk mens han snakket.

– Jeg har det så gøy med å lære tegnspråk. Jeg håper barn blir inspirert.... Og.. Når dere var barn så sparket dere blikkbokser og sånn! Kanskje de blir inspirert til å leke med Lego i stedet for å spille «Call of Duty». Jeg tror ikke jeg svarte på spørsmålet ditt! avsluttet han til høy latter i salen.

Store deler av filmen er nemlig uten dialog, og den døve 14-åringen Millicent Simmonds spiller en av hovedrollene.