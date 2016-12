Filmanmeldelse «Why Him?»: Hvorfor i det hele tatt?

Til og med julekomediene er spesielt ille i 2016.

KOMEDIE

«Why Him?»

USA. 12 år. Regi: John Hamburg.

Med: Bryan Cranston, James Franco, Zoey Deutch.

I løpet av de første 20 minuttene kan det virke som om «Why Him?» tar mål av seg til å være en midt-på-treet satire over nyrike teknologimilliardærer (representert ved den ukultiverte Franco) og den usikre smaken deres (dårlig kunst og «molekylær gastronomi» for alle pengene) – og hvordan denne verdenen avkles i møte med en streit, hardtarbeidende familie fra Michigan (representert ved Cranston, hvis datter har falt for dataspillgründeren).

Når det er gått 25 minutter blir det klart at det vi snakker om er en helt vanlig «åh gid»-komedie med umorsomme vitser om kroppsvæsker, japanske toaletter, marihuana og bukkake.

Da er det man ser på klokken, og forskrekket konstaterer at «Why Him?», en film med vitser nok til rundt regnet fem minutter, varer i nesten halvannen time til før den – både i bokstavelig og overført betydning – drukner i sitt eget piss.

Les også: Gutta + boys = sant

Det er vondt å se Cranston – tilbake i nevrotisk «Malcolm i midten»-modus – kave i en fullstendig uverdig rolle. Den fra naturens side slappfiskene Franco kommer bedre fra det, rett og slett ved å sove seg gjennom filmen. Regissør Hamburg, som i sin tid lagde den fine «I Love You, Man» (2009), blåser fullstendig i kvinnene i filmen, i særdeleshet jenta i historiens midte, spilt av Zoey Deutch, hvis eneste funksjon er å være velmenende pynt.

Les også: Ødelegger sitt eget dårlige rykte

Filmen foregår rundt juletider, sannsynligvis i et slags desperat håp om å bli en sesonggjenganger. Så kommer neppe til å skje, all den til både «Hjelp, det er juleferie!» (1989) og «Hjemme alene»-filmene jo fremdeles finnes.

«Why Him?» er et lite hakk bedre enn den reddsomme «Bad Santa 2». Men den vil utelukkende fungere for folk som synes at alt, absolutt alt, er morsomt.

MORTEN STÅLE NILSEN