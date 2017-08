Filmanmeldelse «What Happened to Monday»: Schizo-yatzy

Det er der galskapen slutter «Monday» sliter.

«What Happened to Monday»/«Seven Sisters»

Sci-Fi/Thriller

Regi: Tommy Wirkola. Med: Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Pål Sverre Hagen, Christian Rubeck

Kom på Netflix i Storbritannia og USA 18. august. Norsk kinopremiere 8. september.

Premisset for «What Happened to Monday» er skrullete lovende. I en dystopisk framtid der menneskeheten er truet av overbefolkning, og genmodifisering av mat har ført til at omtrent alle føder mange nok-linger til å få eget reality-show, innføres Barnekvoteloven: Ingen får ha mer enn ett barn. Er du så uheldig å ikke være født først, fryses du ned i kryosøvn i vente på bedre tider.

SER SJUDOBBELT: Effektene gjør overgangen mellom Noomi Rapaces sju roller sømløs. Foto: Norsk Filmdistribusjon

I dette iskalde samfunnet klarer likevel Terrence Settman, varmt spilt av Willem Dafoe, å oppdra sine sju identiske barnebarn når moren deres dør under fødselen. Det må selvsagt gjøres i skjul, og løses ved at de sju søstrene, alle spilt av Noomi Rapace, deler på én identitet. De er alle Karen Settman hver sin dag i uken. Og de slipper å trekke lodd om hvilken, for de er også oppkalt etter hver sin ukedag.

Det er mye moro i «Monday». Mens Tatiana Maslany hadde flere sesonger på å fargelegge ulike versjoner av samme DNA-oppskrift i «Orphan Black», har Rapace bare to timer. Det gjør filmen til en intensiv schizofren økt der Noomi går for gull i sjukamp. Hun lykkes også godt der hun skriker, puster og fører seg forskjellig fra person til person.

En tidlig actionsekvens der søstrene får utfordret sitt spekter av motstandsdyktighet, er en av filmens høydepunkter. Og Wirkola får flere anledninger til å vise sin styrke som en dyktig actionscene-dirigent.

Det er der galskapen slutter «Monday» sliter. Mellom noen ganske så fiffige actionsekvenser, blir det veldig mye prat og stillesitting. Mye prat er heller ikke heldig når flere av replikkene er så «cheesy» at de drypper av ostefondue.

KLARE PERSONLIGHETER: De ulike søstrene er tegnet med klare forskjeller både i mentalitet og fysikk. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Manuset av Max Botkin og Kerry Williamson er spekket med så mange logiske brister at handlingen lider av osteoporose. Potensialet i premisset, samfunnet og dets problemer blir aldri mer enn en kulisse det sprintes forbi.

Erkeskurken, Glenn Closes Nicolette Cayman, den maktsyke vitenskapskvinnen som innførte ettbarnspolitikken, får alt for liten tid på lerretet til at vi får føle på frykten.

For norske seere er det uansett flere ekstrabonuser: Søstrene spiser «Norwegian rat», Pål Sverre Hagen smiler så sleskt at det er angstfremkallende, og Christian Rubeck får spille søskenjeger-agent på autopilot.

«What Happened to Monday» er først og fremst en fascinerende ekstremsportprestasjon av Noomi Rapace i et ellers sprikende konsept.

Men fondue kan absolutt være fornøyelig.