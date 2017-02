Filmanmeldelse «Vaiana»: Formelen fungerer

Hjertevarmende heltehistorie nummer 769 fra Disney. Men de virker fremdeles.

ANIMASJONSFILM/EVENTYR

«Vaiana» («Moana»)

USA. 6 år. Regi: Ron Clements, John Musker.

Norske stemmer: Nora Gjestvang, Jeppe Beck Laursen, Bjørn Eidsvåg.

Høvdingsdatteren Vaiana bor på en øy i det polynesiske triangel i Stillehavet. Folket hennes føler seg trygge så lenge de holder seg på øya og ikke seiler lenger ut enn til revet – det en gang sjøfarende folket er for lengst blitt landkrabber.

Vaiana, derimot, føler en sterk dragning mot havet, slik havet skal vise seg å ha et spesielt godt øye til henne. Det kommer godt med når plantelivet på øya begynner å visne som følge av en forbannelse satt i gang da Maui, «halvgud av vinden og havet», stjal et grønt hjerte fra fruktbarhetsgudinnen Te Fiti, en slags levende moderøy.

Det blir Vaianas selvpålagte oppgave å krysse havet, finne Maui og den magiske kroken hans (som gjør at han kan forandre form) og putte hjertet tilbake der det hører hjemme, slik at tusen blomster igjen kan blomstre.

Disneys nye helteepos har med andre ord både et miljøvernbudskap og en lettere feministisk heltinne. (Det er blitt gjort et poeng av at Vaiana har en mer normal kropp enn andre Disney-heltinner. Dette vil i praksis si at hun har midje som Barbie, men mer kjøtt på beina – altså legger av normal tykkelse).

Det er bra, vi tar det vi får, ikke minst i disse tider, og Vaiana er en godt utviklet karakter, som dessuten ikke trenger noe kjæresteemne for å gjøre jobben hun har påtatt seg. Hun er modigere og mindre klønete enn «halvguden» Maui – om enn ikke utstyrt med animerte tatoveringer, slik som han er, heldiggrisen.

Apropos gris: Disney har som alltid sørget for å ha to komiske hjerteknusere fra dyreriket med på moroa. I dette tilfellet en søt grisunge og en hane som oppfører seg som en ør høne.

Sjelden – ikke en gang i «Oppdrag Nemo» (2003) – har havet sett så innbydende ut i en animasjonsfilm som i begynnelsen av «Vaiana». Senere skal det bli mørkt og truende, i en film som tillater seg å bli ganske skummel.

HAV I SIKTE: «Vaiana» er fortreffelig animert. Ikke minst havet ser lekkert ut. FOTO: THE WALT DISNEY COMPANY NORDIC.

Ikke minst i slaget med lavamonsteret mot slutten, en fiende med tunge gotiske trekk. De tallrike kokosnøttpiratene vil holde ungene våkne, de også. (Voksne vil muligens oppfatte Bjørn Eidsvågs stemme, gitt til en jålete krabbe, som det mest opprivende aspektet ved filmen).

Animasjonen er superb. Som forventet.

«Vaiana» er en musikal, med bidrag fra blant andre den genierklærte «Hamilton»-skaperen Lin-Manuel Miranda. Sangene er likevel ikke fryktelig minneverdige, i hvert fall om man ser bort fra Vaianas hovedtema, som jeg antar at heter «Hvor langt jeg må» på norsk (engelsk: «How Far I’ll Go»). Det er det minst musikal’ete sangnummeret, med et refreng som ligner veldig på en nyere Taylor Swift-melodi jeg i farten ikke husker navnet på.

En litt slak spenningskurve i midten, og en generell følelse av «sett det før, og da enda litt bedre» vil muligens sørge for at «Vaiana» ikke blir en av de Disney-filmene det snakkes mye om 10 år frem i tid.

Men den er mer enn god nok til at ingen kan føle seg snytt. Spesielt ikke de unge jentene som med «Vaiana» får en ressurssterk og handlekraftig heltinne å se opp til.

MORTEN STÅLE NILSEN