Filmanmeldelse: «The Magnificent Seven»

Nei, western-sjangeren er ikke død. Men bør man egentlig tukle med filmhistoriske ikoner?

ACTION/WESTERN

«THE MAGNIFICENT SEVEN»

USA. Regi: Antoine Fuqua. 15 års aldersgrense. Med: Chris Pratt, Denzel Washington, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Haley Bennett, Luke Grimes.

Det er to måter å se det på: Dette er en remake av ikoniske «De syv uovervinnelige» (1960), som igjen var basert på Akira Kurosawas legendariske «De syv samuraier» (1954), som igjen var basert på tallrike westerns fra USA. Den tidlige film-globalisering! Som jeg husker begge disse: Dagens sju uovervinnelige når dem ikke til boots-kanten.

Det handler om en brutal gruveeier, som terroriserer en nærliggende småby på aller mest hensynsløse vis. En ung enke makter å fange pistolmannen og rettbestjenten Chisolms oppmerksomhet – og en broget og røff gjeng rettferdighetssøkere samles. Og til slutt kommer det store slaget ...

Så: Hvor dypt skal man egentlig grave i filmhistorien? Det går virkelig godt an å se på denne filmen som en svært voldelig, men håndverksmessig meget solid western i tradisjonell innpakning. Riktignok tidsmessig politisk korrekt: «De syv» er et etnisk blandet gjeng, ikke helhvit som i originalen; selve hovedskurken er ikke lengre en råtten meksikaner, men en hvit kapitalist anno 1867. Og man må jo etter hvert innrømme at det meget sterke rollefeltet ikke er tatt riktig helt ut: Det er litt for matt personkjemi, humoren kunne vært mer tydelig.

Men dette er likevel røff, tradisjonsbundet underholdning i en sjanger som ikke vil dø, heldigvis. Så får vi overse filmhistorien akkurat nå – det er visst det mest relevante for de fleste av oss.

JON SELÅS