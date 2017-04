Filmanmeldelse «The Boss baby»: – Hysterisk morsom

«The Boss Baby» er en helsprø barnefilm som leverer på både humor og historie.

Barnefilm / familiefilm

USA. 6 år. Regi: Tom McGrath

Norske stemmer: Johan Golden, Morten Røhrt, Lars Sundsbø, Henriette Steensrup, Jan Gunnar Røise, Tobias Asphol, Jan Sælid og Øyvind B. Lyse.

Tim er syv og et halvt år gammel når han får en lillebror. Dette innebærer at han ikke lenger er enebarn – og dermed ikke lenger får fem klemmer, tre eventyr og nattasang når foreldrene legger ham om kvelden. Tim takler sin nye tilværelse så dårlig at han dykker inn i en fantasiverden der familiens nye medlem – babyen, er en bedriftsspion fra babyfabrikken Babycorp.

Les også: Disney saksøkes for å ha stjålet Oscar-idé

«The Boss Baby» er en spinnvill film fra start til slutt. Det ene høydepunktet følger det andre, uten at det blir det minste slitsomt eller anmassende. Tim gjør først alt han kan for å overbevise foreldre om at Baby, som forresten går i dress og bleie, men snakker til Tim med mørk mannsstemme mens han gråter som et spedbarn til foreldrene, har onde hensikter. Men Baby er ustoppelig. Han har kun har ett mål for øyet – nemlig å stjele bedriftshemmeligheten til «Valpco» – firmaet hvor Tims foreldes jobber. Dette for få bukt med valpeetterspørselen som visstnok ødelegger for babymarkedet.

SLITSOMT: Familieøyeblikk i «The Boss Baby». Foto: , 20th Century Fox

Når den hysteriske kampen mellom Tim og Baby går over i et samarbeid blir filmen enda morsommere. Vi tas med til Babycorp, får «hele historien» om firmaet, men når ting begynner å se lysere ut introduseres en stormannsgal superskurk som jakter på både Tim og Baby. Filmen rekker imponerende mye på kort tid, og det er like kort mellom spenningstoppene som det er mellom innslagene av vellykket humor.

Fikk du med deg: «Oppdrag Dory» svømmer inn til rekord

«The Boss Baby» er egentlig et slags portrett av et barn med ekstrem sjalusi, som lukker seg inne i sin eget fantasiunivers. Det er med andre ord et litt mørkt utgangspunkt, men viser seg å funke ekstremt bra som materiale for en komedie. Og fordi vi stort sett ser det som skjer fra Tims perspektiv blir det ekstra morsomt når vi blir minnet på at intrigene tross alt bare finner sted i hans hode.

«The Boss Baby» er ikke nyskapende på noe vis, og blir nok derfor heller ikke stående som noen bauta innenfor animasjonsfilm for barn. Men det er like fullt en totalt underholdende film som nesten ikke mangler noen ting.