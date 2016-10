Filmanmeldelse: Suverent om «sexting»-Weiner

Hysterisk fascinerende nærstudie av en politikers fall fra toppen.

Dokumentar. USA. Tillatt for alle. Regi: Josh Kriegmann. Med: Anthony Weiner, Huma Abedin.



Historien om «skandale»-politikeren Anthony Weiner, som måtte trekke seg fra kongressen etter å ha sendt penisbilder til flere kvinner, har stoff nok i seg for Hollywood å fråtse i i mange år fremover. Men før det skjer foreligger dokumentaren om ham.

Den gir et rystende, ellevilt og mørkt innblikk i den helt spesielle dramaturgien til en sexskandale i USA, med frådende moralsk fordømming, talløse talkshow-vitser og «golddiggers» som vil tjene penger på sin side av historien. Men selve skupet her er den ekstremt nære tilgangen man har fått på Weiner selv, en fyr som på tidspunktet han takket ja antakelig burde holde seg unna alt som heter kameraer og nysgjerrige journalister. Der andre politikere ville kjørt på med rådgivere for å styre dokumentaristene dit man ønsker lar Weiner dem henge med i taxien, fra den ene utdriting til den andre kan man si, og hjem til kona igjen for å «evaulere». Det skal sies at regissøren har jobbet for Weiner tidligere, det er uansett et helt unikt portrett Josh Kriegman klarer å få fram.

Alt griseri tatt i betrakning, Weiner kommer ganske godt fra det hele – og det er lite som tyder på at noen har bedt om sensur her. Kun et par ganger stenger Weiner døren. Man kan bruke resten av kvelden bare på å analysere ansiktsuttrykkene blant valgkampmedarbeiderne hans da pinlighetene rulles opp, og det må ryddes desperat.

Skandalen som førte til hans avgang fra Kongressen er fortalt supereffektivt og, unnskyld at jeg skriver det, ganske morsomt, før filmen er i gang. Når vi blir med er Weiner klar for et sensasjonelt comeback: Han prøver å bli ordfører i New York i 2013. Weiner flyter på en medgangsbølge, han eren svært karismatisk «cut the crap»-type som hopper rundt og synger både i homseparaden og på Colombias nasjonaldag. En mann av folket, later det til, noe meningsmålingene overraskende viser i begynnelsen av valgkampen. Men så dukker det altså enda mer snusk opp, det viser seg at Weiner slett ikke sluttet med «sexting» i det han trakk seg fra Kongressen. Og her ville nok de fleste tenkt at nok er nok, kanskje mest med tanke på kona Huma Abedin som igjen må ydmykes foran et blodtørstig pressekorps. Men de tillater altså filmskaperne til å dokumentere den absurde nedturen. Si hva man vil om mannen, han skal i hvert fall ikke beskyldes for å ikke spille med åpne kort.

En supertabloid historie som på mesterlig vis klarer å dykke bak fråtsingen. Le eller gråt, du forlater definitivt ikke salen med et skuldertrekk.

ØYSTEIN DAVID JOHANSEN