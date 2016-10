Filmanmeldelse: «Storkene»

Småsjarmerende og heseblesende om «hvor barna kommer fra».

ANIMASJON/BARNEFILM

«Storkene»

USA. 6 år. Regi: Doug Sweetland, Nicholas Stoller.

NORSKE STEMMER: Christian Fredrik Mikkelsen, Silje Hagrim Dahl, Preben Olram m.fl.

Babyfabrikken er lagt ned, og storkene som pleide å frakte de nyfødte til foreldrene deres har gått over til å frakte varer for det Amazon-lignende selskapet Cornerstore.com i stedet.

Det er den ene enkle, men brukbart gode og muligens bitte litt kapitalismekritiske vitsen som ligger til grunn for denne midt-på-treet animasjonsfilmen, som dessuten kommer med det Per Fuggeli-vennlige slagordet «Finn flokken din» på plakaten.

Filmmakerne mister kjapt kontrollen over historien de har spunnet rundt denne vitsen. Et hav av slaptstickscener og mye komisk mimikk, i ansiktene til både mennesker og dyr, kan ikke dekke over at selve plottet i «Storkene» er rotete gjort rede for.

Det pøses på med musikalnumre og fargerik animasjon rundt de sentrale karakterene: Storken Junior, som gjerne vil bli sjef, men nok er for snill til det, den rødhårede jenta i Uggs som går under navnet «Foreldreløse Tulla» og en liten guttunge, Nils, som gjerne vil ha en liten bror å leke med, all den tid foreldrene er så innmari travle dagen lang.

Det visuelle er på trygg grunn. Scenen mot slutten, der babyene begynner å sprette ut på samlebåndet igjen, er strålende.

Men ingen tvil om at «Storkene» er en serie episoder mer enn den er en film. Og at den kommer til kort i en tid da de virkelig gode animasjonsfilmene står gledelig tett i kø.

MORTEN STÅLE NILSEN