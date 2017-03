Filmanmeldelse: «Skjønnheten og udyret»: Storslått, men småtam

Nyinnspillingen av Disney-klassikeren gnistrer av vakre scener, men mangler humor og snert.

Eventyrfilm/ familiefilm

Skjønnheten og Udyret

USA. 9 år. Regi: Bill Condon

Med: Emma Watson, Dan Stevens, Ewan McGregor, Luke Evans, Emma Thompson, Josh Gad, Timothy Spall

Det er nærmest en selvfølge at Walt Disney Pictures, når de skal lage en live action-versjon av tegnefilm-klassikeren fra 1991 vrenger ut alt de har av kostymer, spesialeffekter og scenografi. Resultatet er, ikke uventet, en filmatisk overdådighet, rent visuelt.

Belle (Emma Watson) er en ung og vakker mademoiselle bosatt i en fransk landsby hvor hun er den eneste som leser bøker. Hun er lei av det provinsielle livet, lengter ut i verden, og bruker alle sine krefter på å unngå Gaston – en usympatisk klyse av en soldat som plager henne konstant med mas om frieri.

Når Belle blir tatt til fange av Udyret (Dan Stevens) som bor på et forhekset slott, og som er dømt til å se ut som et monster helt til han finner noen som kan elske ham, slipper hun unna landsbyens tyranni, men må forholde seg til et nytt dilemma: Kan man elske et uhyre?

«Skjønnheten og udyret» har mye, men ikke alt man kan ønske seg av en eventyrfilm. Det er slottsmagi, hvite hester, fortryllende landskap – og de skumle scenene er akkurat passe skumle. Første gangen vi får se Udyret luske rundt i de mørke gangene på slottet går det kaldt nedover ryggen.

Filmen har likevel noen mangler. En av dem er fraværet av ordentlig snert hos birollene. I «Løvenes konge» er det Pumba og Timon, I «Shrek» er det eselet, og i «Skjønnheten og udyret» skal det være den snakkende tekannen, lysestaken og klokken. Men her er det skuffende lite moro å hente.

Selv de mest strømlinjeformede barne- og familiefilmene har stadig oftere «tøffe jenter» i hovedrollen. Derfor må det ha vært vanskelig for regissør Bill Condon å blåse liv i en historie om en kvinne hvis skjebne er å smelte hjertet til en prins. «Skjønnheten og udyret» er riktignok en moralsk lekse i indre skjønnhet, men forsøker seg også på en litt mer oppdatert kvinnerolle. Belle presenteres for eksempel som ekstremt intelligent, og kjærligheten mellom henne og Udyret tar form som en felles interesse for litteratur. Denne nesten-feministiske ambisjonen glipper riktignok totalt mot slutten, men det får være greit: Det er tross alt bare eventyr.

VILDE SAGSTAD IMELAND