Filmanmeldelse: «Peter og dragen»

Vellykket familiefilm bakt etter en god, men litt for populær oppskrift.

«Peter og dragen»

EVENTYR/FAMILIEFILM

USA. Regi: David Lowery. 6 år.

Med: Bryce Dallas Howard, Wes Bentley, Robert Redford, Oakes Fegley, Oona Laurence.



Disney har børstet støv av en uventet del av arkivet når de denne kinohøsten byr på en nyversjon av den smått merkelige musikalen «Peter og dragen» fra 1977. Resultatet er en stilsikker og sjarmerende film som føles som en gammel, utlest barnebok: Trygg og god, uten de store overraskelsene.

I mange år har foreldreløse Peter (Oakes Fegley) levd ute i skogen sammen med sin bestevenn Elliot. En gutt i tiårsalderen og en drage. Det går gjetord om det store, skumle og ildsprutende vesenet, men det bare Peter (og vi) vet, er at Elliot egentlig er lodden, myk og kjempesnill.

Den store skogen er detaljrikt skildret for både øyne og ører. Gjennom noen fine scener blant fuglekvitter, skumle bjørner og søtet kaniner får vi heldigvis tid til å bli godt kjent med de to umake kameratenes unike forhold før dramaet setter i gang.

Da innbyggerne i den nærliggende småbyen oppdager at Peter (tilsynelatende) bor alene i skogen må han på nytt lære hvordan livet med andre mennesker fungerer. På veien får han god hjelp av jevnaldrende Natalie (sikkert og sjarmerende spilt av Oona Laurence) og hennes familie.

Flankert av den sindige treskjæreren Mr. Meacham (en skjønn Robert Redford), og hans eiegode og forståelsesfulle datter Grace (Bryce Dallas Howard), må de to barna samtidig redde Elliot fra byens mer sensasjonslystne innbyggere som ønsker å fange ham.

Eventyret er grundig glasert i amerikansk småbysjarm og godhet, men samtidig subtilt nok fortalt til at vi unngår det verste søtsjokket. Et lydspor som, i tillegg til symfoniorkestrets klassiske stemningsmusikk, også består av koselige folkpop-låter, understreker den tidløse americana-følelsen.

Den voksne delen av publikum vil ikke på noe tidspunkt ha problemer med å forutse hvor historien er på vei, men det gjør ikke så mye. Her er det relasjonene som er sentrale, og «Peter og dragen» er både hjertevarm og raus. Man blir glad av å se mennesker (og fantasidyr) være snille med hverandre. Den rasjonelle avslutningen er en positiv overraskelse som sikrer at dette er blitt en stødig fortelling som vil få både store og små til å smile. Selv om den med fordel kunne vært fortalt mer effektivt enn over én time og 42 minutter.

Vi blir servert vår porsjon med dramatiske action-scener, men «Peter og dragen» blir stående igjen som en sart historie om omsorg, tillit og barndommen som en gang må ta slutt.

OBS: Anmeldelsen er basert på originalversjonen. Filmen kommer på kino med norsk tale.

HANNA HAUG RØSET