Filmanmeldelse: «Masterminds»

Verdens dårligste filmregissør i «noenlunde severdig film»-sjokk!

KOMEDIE

«Masterminds»

USA. 12 år: Regi: Jared Hess.

Med: Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson.

Idiotiske amerikanske komedier om idiotiske amerikanske mennesker er en av dette livets store velsignelser. De trenger ikke være spesielt bra en gang.

«Masterminds» er ikke særlig bra, og det er nærliggende å tro at noe av årsaken til det er at Jared Hess er den minst talentfulle og mest aktivt irriterende filmregissøren i hele den vide verden.

Han huskes best for den ulidelige «Napoelon Dynamite» fra 2004, og rir fortsatt alle sine kjepphester: Et ekstremt oppheng i dårlige parykker og «normcore»-klær. En hang til slapstick fremfor vidd. En hipstersk ovenfra-og-ned holdning til «vanlige folk» som til forveksling ligner hat.

Det han har, denne gangen, og det som gjør «Masterminds» til Hess’ første noenlunde severdige film, er utmerkede skuespillere:

Galifianakis (i Kenny Loggins-parykk) er den enkle vekteren som raner sin egen arbeidsplass. Wiig er kvinnen han elsker. Wilson er slemmingen som trekker i trådene, og Jason Sudekis er den forstyrrede leiemorderen som jakter vår helt i Mexico. Kate McKinnon er den forsmådde forloveden, og det beste med hele filmen.

«Masterminds» er visstnok basert på en sann historie. Den er slapp i fisken, langsom og dum, men jeg lo tre ganger.

Det må sies å være en aldri så liten triumf for den minst talentfulle og mest aktivt irriterende filmregissøren i hele den vide verden.

MORTEN STÅLE NILSEN