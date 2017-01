Filmanmeldelse «Marcus og Martinus - Sammen om drømmen: Effektiv idolfilm

Vi lærer ikke stort om popbransjen. Men pre-tenåringene skjønner det de trenger å skjønne.

DOKUMENTAR/IDOLFILM

«Marcus & Martinus – Sammen om drømmen»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Daniel Fahre.

Med: Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen, Kjell-Erik Gunnarsen.

Idolfilmer har en tendens til å komme både for tidlig og for sent.

For tidlig i den forstand at det ikke er så mye å fortelle om de unge heltene ennå, annet enn historien om veien oppover, oppover og oppover.

For sent i den at idet idolene er på toppen av verden har nedturen som regel begynt allerede (gjerne uten at passasjerene selv har lagt merke til det).

Hvordan det vil gå videre med Marcus & Martinus nå som de har «tatt» Skandinavia («Sammen om drømmen» settes opp i både Sverige, Danmark og Finland – tenåringshysteri kjenner ingen landegrenser) og resten av verden etter planen skal stå for tur, vet ingen.

Men regissør Daniel Fahre har i alle fall vært flink til å kaste seg rundt og få filmen om fenomenet ut på kino mens jernet fortsatt er varmt.

Konserten deres i Oslo Spektrum i november i fjor gir filmen en rammefortelling. Klarer de å selge den ut? Klarer de det ikke? Hva tror du? Å selge ut «Oslos storstue» er ikke en like big deal som å innta førsteplassen på den amerikanske eller engelske hitlisten, for å ta et nærliggende eksempel. Men det duger. (Spoiler: De klarer det!).

Inn i dette har Fahre så pakket en typisk fortelling om to popkids som kom ingensteds fra og tok alle på senga. Han har gravd frem babyopptak som synes å understreke at de to små alltid har likt å synge og danse og underholde. Vi får se video fra en av familieferiene i Thailand, der veteranen Nissa Nyberget oppdaget dem.

Vi får historien om da de vant Melodi Grand Prix Jr. i 2012, og hvordan de «taklet» den store suksessen. De artigste og mest talende scenene er fra skoleklassen i Trofors, der vi blir innprentet at Marcus og Martinus riktignok er superstjerner, men «helt vanlige» norske ungdommer likevel (pålegget i matpakken deres svetter like mye som alle andres).

DAGER I ALLE FARGER, OGSÅ GRÅ: Selv Marcus og Martinus har dårlige dager ifølge «Sammen om drømmen». FOTO: NORSK FILMDISTRIBUSJON.

Mamma Gerd-Anne holder seg i bakgrunnen. Pappa Kjell-Erik virker å være den av de involverte som tar alt dette mest alvorlig (i fjor kom den første låten med lillesøster Emma – 8 – på markedet). «Åpne munnen og smil!», befaler han når Marcus, eller er det Martinus, en sjelden gang har en dårlig dag.

Det er omtrent her, når den skal bli litt alvorlig, at «Marcus & Martinus – Sammen om drømmen» flater en smule ut. Riktignok er scenene fra endeløse autografskrivingssesjoner på Strømmen Storsenter en helvetesvisjon så god som noen. (Akkurat her kunne filmen hett «Sammen om marerittet»).

Men når vi får høre at Martinus er sjenert i intervjusituasjoner, eller at de to har begynt å krangle, føles filmen iscenesatt. Noe dramatikk og motgang måtte vel Fahre og manusforfatter Linn-Jeanette Kyed besørge. (Utover at duoen ble nominert tre ganger, men ikke fikk én eneste pris, på Spellemann i 2016).

Fortellingen er blottet for bransjeveteraner og andre snakkende hoder som skal forklare oss hvordan og hvorfor. Den har liten pedagogisk verdi. Den er en ren idolfilm, på idolenes premisser, fortalt via en serie høydepunkter – i et formspråk som låner vel så mye fra reality-TV som klassisk dokumentar. Som sådan er spesielt den første timen effektivt klippet og stødig fortalt.

MORTEN STÅLE NILSEN