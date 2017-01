Filmanmeldelse «Manchester by the Sea»: Et ømt mesterverk

Har regissør Kenneth Lonergan allerede gitt oss årets beste film?

DRAMA

«Manchester by the Sea»

USA. 12 år. Regi: Kenneth Lonergan

Med: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges

Alkoholiserte Lee (Casey Affleck) jobber som vaktmester i Boston og skyr nære relasjoner. Når storebroren dør returnerer han til hjembyen Manchester-by-the-Sea i Massachusetts. Her må han ta vare på tenåringsnevøen Patrick (Lucas Hedges) samtidig som han står ansikt til ansikt med en rekke uhyggelige hendelser fra fortiden.

Forholdet mellom Lee og Patrick fungerer som filmens bærebjelke. Det er sårt, kleint, nervepirrende og ampert, samtidig som det er utrolig vakkert. På toppen av det hele virker det både realistisk og ekte. Hegdes overbeviser i rollen som sørgende tenåring med behov for bekreftelse og trangen til å leve det spennende tenåringslivet. Det samme gjør Affleck i rollen som dysfunksjonell og innbitt onkel.

FAMILIE: Michelle Williams, Danae Nason og Casey Affleck i «Manchester by the Sea». Foto: , United International Pictures

Gjennom stadige hopp mellom nåtid og fortid, får vi et innblikk i familiens brokete historie. Vi får større forståelse for hvordan Lee har blitt som han har blitt, hvorfor han synes det er vanskelig å være tilbake i hjembyen og ikke minst: hvorfor forholdet mellom han og Randi (Michelle Williams) gjør så fryktelig vondt. Hun gestalter rollen Lees ekskone særdeles godt.

«Manchester by the Sea» er en gripende fortelling om hvordan selv de næreste relasjoner kan bli fjerne for oss. Hvordan smertefulle livsendringer kan fremmedgjøre oss, men også vekke oss til live igjen. Filmen er allerede nominert til en rekke prestisjetunge priser, og når Oscar-nominasjonene annonseres i slutten av januar, vil det ikke overraske om den også der står høyt på listen. Kan det være at Kenneth Lonergan allerede har servert oss årets beste film?