Filmanmeldelse «Lion»: Den utrolige reisen

En rørende og imponerende historie om søken etter sine røtter.

DRAMA

«LION»

Australia/Storbritannia/USA. 9 år. Regi: Garth Davis

Med: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham

En fem år gammel gutt kommer vekk fra storebroren sin på en togstasjon i nærheten av landsbyen deres i India. Mens han leter forviller han seg inn på et tog som ender opp med å ta ham tusenvis av kilometer hjemmefra. Det tar ikke lange tiden før han ender opp på barnehjem og adopteres av et australsk øvre middelklassepar. I overkant av 20 år senere starter letingen etter hjemstedet på Google Earth.

«Lion» er en spennende og engasjerende film som garantert kommer til å vekke en rekke følelser hos seeren. For det er ikke bare en imponerende historie – den er også sann. Filmen er nemlig basert på Saroo Brierleys selvbiografi «A Long Way Home».

ADOPTERER: Nicole Kidman, David Wenham og Sunny Pawar i «Lion». Foto: , Norsk Filmdistribusjon

Den første halvtimen følger vi unge Saroo (Sunny Pawar) i India. Desperasjonen og fortvilelsen av å ikke vite hvor man er og å ha mistet familien, er til å ta og føle på. De samme følelsene vekkes når vi følger voksne Saroo, glimrende spilt av Dev Patel, og hans søken etter sine røtter og sin identitet. Men det er ikke bare Dev Patel som skal ha skryt for sine prestasjoner. Også Nicole Kidman og Rooney Mara er fabelaktige i rollene som henholdsvis forståelsesfull adoptivmor og støttende kjæreste.

Regissør Garth Davis har brukt en rekke smarte grep som er med på å forsterke voksne Saroos gradvis intensiverende besettelse for å finne sin biologiske familie. De få minnene han sitter igjen med fra barndommen flettes elegant inn i hans voksne liv, og med glidende overganger tas vi med frem og tilbake mellom to kontinenter og to vidt forskjellige skjebner.

«Lion» er alene en knallgod film. At den er basert på faktiske hendelser gjør den bare enda mer imponerende.