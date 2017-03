Filmanmeldelse: «Kong - Skull Island»: Garantert høy puls

En pangstart og imponerende effekter gjør «Kong: Skull Island» til en fantastisk filmopplevelse.

ACTION/EVENTYR. «Kong: Skull Island» USA. 12 år. Regi: Jordan Vogt-Roberts. Med: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly

Vietnamkrigen erklæres slutt. Soldatene skal endelig hjem til konene og barna. Men når en insisterende forsker får gjennomslag for å dra til en uutforsket øy i Stillehavet før russerne gjør det, blir de tvunget til å gjøre et siste oppdrag. Ekspedisjonen består av både forskere og militære, som i kjent «Jurassic Park»-stil kommer flyvende inn over storslått, eksotisk og uberørt landskap. Men ulikt den nært beslektede «Godzilla» fra 2014, hvor «monsteret» ikke gjør sitt inntog før langt uti filmen, dukker den illsinte kjempegorillaen Kong opp tidlig.

Standarden er dermed satt og vi tas med på en aldeles forrykende opplevelse. For øya skjuler ikke bare den hissige kjempegorillaen, men en rekke andre brutale skapninger de innreisende må forholde seg til. Det blir en kamp om overlevelse, spekket med uutholdelige kampscener og nervepirrende sekvenser, som elegant glir over i det mer nedtonede og humoristiske akkurat når vi trenger et par minutter for å roe nervene. Det virker å være godt planlagte grep fra regissør Jordan Vogt-Roberts sin side.

«Kong: Skull Island» er nesten fullstendig blottet for de helt store overraskelsene og inneholder ingen dyptgående dialog. Ingen grunn til bekymring, for med seg på laget har Vogt-Roberts flere godt etablerte og sterke skuespillere. Greit nok, Brie Larson har en selvfølgelig rolle som dumdristig antikrigsfotograf, Samuel L. Jackson som hevngjerrig oberst som ikke er klar for å legge krigen bak seg og Tom Hiddleston som ledende helt og kjekkas (ingen hakeslepp der), men det fungerer utelukkende godt. I tillegg ser Kong bedre ut enn noen gang.

De to timene føles som en berg- og dalbane: Nerver i høyspenn og et ønske om at alt snart er over. Men når det først er over, vil du bare ha mer.