Filmanmeldelse «Kingsman: The Golden Circle»: Drittungeagenten

Tynt manus og uekte omgivelser i den andre «Kingsman»-filmen.

ACTION

«Kingsman: The Golden Circle»

USA. 15 år. Regi: Matthew Vaughn.

Med: Taron Egerton, Pedro Pascal, Colin Firth.

Du synes at James Bond er blitt for mørk, «eksistensiell» ogangstbiterk, ja? At det er for få artige dingser og bløte sexvitser i Daniel Craigs utgave av den britiske agenten?

Jeg føler din smerte et stykke på vei, og kan meddele at det er motgift i sikte: Matthew Vaughns «Kingsman»-film nummer to, basert på Mark Millars og Dave Gibbons tegneserie.

Der vi nok en gang møter unge Eggsy, arbeiderklassegutten som er blitt innlemmet i et hemmelig, uavhengig etterretningsbyrå, og med det får levd ut alle sine drømmer om et liv i luksus og spenning.

For trass i at vennene hans blir borte til venstre og høyre, er det ingen tvil om at Eggsy lever herrens glade dager. Dressene hans er håndsydde, som det sømmer (au!) seg en agent for et etterretningsbyrå som har hovedkvarter hos en Savile Row-skredder, bilene og leketøyene hans er tallrike nok til 10 filmer om 007.

Han er sammen med en svensk prinsesse, som ikke har noe imot å henge med de gamle, fattige chav-vennene hans. (En scene i filmen, der den svenske kongen kryssforhører Eggsy, er utilsiktet komisk, da den fremstiller «Knugen» som et intellektuelt fyrtårn).

STILIG SKURK: Julianne Moore som Poppy i «Kingsman: The Golden Circle». FOTO: Alex Bailey / Twentieth Century Fox Norway.

Så langt, så penisforlengende. Dessverre, eller heldigvis, brygger det opp til trøbbel. Et énkvinnes narkotikakartell, ved Julianne Moore, fôrer verden med knark. Hun føler at hun har nådd et glasstak i sin kriminelle virksomhet, og har lyst til å bli mer anerkjent, både som kvinne og som forretningsgeni. Hun bestemmer seg for å sette i gang et utpressingsprosjekt, som kan få fatale følger for alle som har vært så dumme å teste varene hennes. Hun har dessuten kidnappet Elton John.

De strunke britene, etter hvert hjulpet av noen whiskydrikkende amerikanske cowboyer (deriblant Channing Tatum, som varmer opp til en film nummer tre, og Jeff Bridges), går i gang med oppgaven. Som ikke er å «finne seg selv», à la nyere Bond, men å redde verden slik vi kjenner den, slik det var i gamle dager. For å fikse det må våre helter farte verden over, lire av seg mange svake vittigheter og bedrive mye produktplassering for Apple og Jack Daniel’s.

Det mest pussige med «Kingsman: The Golden Circle», er at det er den andre filmen med Channing Tatum på kort tid der den avdøde countrysangeren John Denvers sang «Take Me Home, Country Roads» spiller en sentral rolle (den andre er «Logan Lucky»).

Det nest mest pussige er at filmen er så veldig lite spennende. Ingen, virker det som, har brydd seg noe om at krimplottet i filmen, er forbrytersk tynt. Alle synes å leve vel med at «Kingsman: The Golden Circle» i hovedsak er lite annet enn en lang reklamefilm for luksusvarer – klokker, biler, drikkevarer, sigarer: «Det gode liv»-pornografi for den samme drømmende arbeiderklassen som leste Loaded og FHM på nittitallet.

Dersom alt dette høres reaksjonært ut – vel, så er det fordi det er. «Kingsman: The Golden Circle» er en film der helten redder verden ved å fingre en blondine på en musikkfestival.

Apropos nittitallet. Vaughn er en av disse britiske regissørene som synes å henge igjen der (si hei også til Guy Ritchie, som Vaughn har jobbet tett med, og Edgar Wright). En sånn fyr hvis hele og fulle livserfaring synes å være at han har sett veldig, veldig mye film. Han er infantil, men med et øye for det visuelle (må imidlertid sies at nesten alt i denne filmen ser uekte ut). Han behersker språket, men har ingen ting å si.

Den arketypiske stiv overleppe-briten, Colin Firth, var et salgsargument for den første filmen. Han virker å kjede seg her. Man kan mene hva man vil om Vaughns gutteromsfantasier. Men at han ikke har giddet å skrive en ordentlig historie å spinne dem rundt, er utilgivelig, og gjør «Kingsman: The Golden Circle» til kjedeligere enn den hadde trengt å være.