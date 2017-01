Filmanmeldelse «Kings Bay»: Klein konspirasjon

«Kings Bay» drukner i klisjeer.

THRILLER

«Kings Bay»

Norsk. 9 år. Regi: Stig Svendsen.

Med: Kari Bremnes, André Sørum, Erik Hivju.

For ofte når man ser «Kings Bay» får man inntrykk av at det bare er minutter siden manusforfatter og regissør Stig Svendsen klappet samnen manualen «Hvordan skrive et krimmanus raskest mulig» og satt «Alle presidentens menn»-DVDen tilbake i hyllen.

Konspirasjonsthrilleren han har laget – satt til vår egen tid, men ellers fri diktning spunnet over Kings Bay-tragedien på Svalbard i 1962 (VG+), som kostet 21 mennesker livet og ga verden John Lyng; om enn bare til låns i fire uker – er nemlig full av det som på fint kalles «troper», og som på litt mindre fint kan kalles klisjeer.

Kari Bremnes’ hovedrolle, Harrieth «Harri» Hansen, er en klisjé allerede hun. En liksom «klassisk» journalist – singel, drikkfeldig, dårlig bak rattet i en bil som aldri vil starte, på kant med den meningsløst kjipe nyhetssjefen sin og stadig av den oppfatning av at avsløringer på papir er mer verdt enn avsløringer på nett.

Kollegaen hennes, Oscar Stokstad (Sørum), er også han en type vi har sett mange ganger før. En ung, ærgjerrig oppkomling, flink og pen i tøyet, som er å anse som en trussel helt til det viser seg at han kan brukes til å gjøre det egentlige gravearbeidet. Det vil si ta en telefon (Harrieth nøyer seg med å google).

Legg til en streng, men sannhetssøkende sjefredaktør, en særs intelligent utseende professor, lite behjelpelige byråkrater og en nervøs nerd av et teknikk- og datageni, og vi har et ensemble som ikke akkurat er egnet til å interessere, enn si overraske.

Det stopper ikke ved typene heller. Som alle konspirasjonsthrillere før den har «Kings Bay» en skummel scene i et mørklagt underjordisk parkeringshus (hei, «Deep Throat»), anonyme pakker med bilde- og lydmateriale levert på jobben og hjemme, like anonyme telefonoppringninger, en medhjelper som lider en ublid skjebne og en endevendt leilighet.

VETERANEN OG JYPLINGEN: Kari Bremnes og André Sørum i konspirasjonsthrilleren «Kings Bay». FOTO: SF NORGE.

Konspirasjonen? At Kings Bay ikke var en ulykke i det hele tatt. Det var kald krig, det var like etter Cuba-krisen og det var olje- og gassforekomster å sikre seg i nordområdene. Eureka!

Kraften i denne fantasien svekkes en hel del av at Hansen ikke rekker å avdekke så mye for egen maskin. Det som skjer i stedet er at en kilde forteller henne mer eller mindre hele den fantastiske historien (i en av filmens tre lange og klossete scener med ren eksposisjon).

Vi som anser at konspirasjonsteorier stort sett er tøv for gustne gutterom og voksne med for mye tid til rådighet, kommer ikke til å forandre mening. Det hadde vært til å leve med, om filmen bare hadde vært spennende. Men det er ikke «Kings Bay».

Skuespillerne gjør det beste de kan med det de har fått å jobbe med. Bremnes er tidvis ordentlig god, og fremstår som grassat glamorøs selv i saueskinnsjakke, grå genser og strikkelue (hun skifter ikke antrekk før en kilde, uvisst av hvilken grunn, ber henne om å gjøre det. Da kan det ha gått dager eller uker, det er litt uklart). Det skal også sies at Tromsø i lett snøvær ser fabelaktig ut på film.

Om «Kings Bay» hadde kommet for 30 år siden, som et forsøk på å tjene mynt på suksessen til «Orions belte» (1985), så kanskje. Men dette er 2017, og krimplott á la «Helmer & Sigurdson» har ikke noe på kino å gjøre.

MORTEN STÅLE NILSEN