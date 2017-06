Filmanmeldelse «Kaptein Supertruse: Den første episke filmen»: Vital underbuksehumor

Tiss. Bæsj. Promp. Det er på tide å snakke om de evige temaene.

ANIMASJON/BARNEFILM

«Kaptein Supertruse: Den første episke filmen» («Captain Underpants: The First Epic Movie»)

USA. 6 år. Regi: David Soren.

NORSKE STEMMER: Jan Gunnar Røise, Jonas Rønning, Hasse Hope.

Kameratene Thomas og Harald (!) er kanskje litt rampete. Fnisete og glade i hyss. Men de er kreative og morsomme også, og lager blant annet sin egen tegneserie. «Kaptein Supertruse», heter den, og handler om en flyende tjukkas av en superhelt som er kledd i bare underbuksa.

Rektoren på skolen, den tverre herr Krupp, er ikke udelt begeistret for de to. Han truer med å skille dem – sende dem til hver sin klasse i motsatte ender av skolen.

Thomas og Harald blir lei seg. Hvordan skal de pleie vennskapet nå? Men så finner de en måte å hypnotisere Krupp på, med en ring de fant i en eske frokostblanding. Med det resultat av Krupp begynner å tro at han er Kaptein Supertruse.

Les også: Liten fugl flyr høyt

KREATIVE RAMPEGUTTER: Thomas og Harald i «Kaptein Supertruse: Den første episke filmen». FOTO: Twentieth Century Fox Norway.

Dette kommer godt med når professor B, for «Bæsjebleie» («et tradisjonelt navn i Sveits»), får jobb som naturfaglærer på skolen. Han er av naturlige årsaker lei lyden av barnelatter, og har en skummel plan for å utrydde den fra jordens overflate én gang for alle.

«Kaptein Supertruse: Den første episke filmen», basert på Dav Pilkeys barnebøker, er ikke den mest sinnrike animasjonsfilmen i manns minne, rent plottmessig.

Det gjør ingenting. Filmen er særs vital både i animasjonen og dialogen. Førstnevnte er rund og myk – ansiktene ser ut som om de er laget av gummi – og full av overskudd. Sistnevnte er en symfoni av tiss-, bæsj- og prompevitser (i én scene snakker vi helt bokstavelig talt om en symfoni).

Unge «Doktor Proktor»-fans vil fryde seg maksimalt. Foreldrene deres vil kose seg, de også. Tiss, bæsj og promp går aldri av moten. Det skulle tatt seg ut.

Anmeldt av Morten Ståle Nilsen