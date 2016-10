Filmanmeldelse: «Inferno»

Konspirasjoner kan være morsomt filmstoff. Men da må det være morsomt!

THRILLER/DRAMA

«INFERNO»

USA. Regi: Ron Howard. Med Tom Hanks, Felicity Jones, Omas Sy, Ben Foster, Sidse Babette Knudsen.

Etter «Da Vinci-koden», er det tredje gang («Engler & Demoner» var andre) forfatteren Dan Browns romaner brukes som filmgrunnlag. Vi snakker altså om eldgamle symboler og tegn, som skal brukes for å løse gåter av eksistensiell karakter. Denne gang gjelder det å stoppe en ravgal milliardær, som har satt seg fore å utrydde halve menneskeligheten – så å si i økologiens navn.

Nå vel: Vår gamle venn, professor Robert Langdon (Tom Hanks) settes på saken; dette er jo gåter det kreves professoral Cambridge-tweed for å løse, som vi utmerket vet nå.

Det vi også vet, er at konspirasjoner og paranoia er vanskelige filmelementer – de må porsjoneres ut pinlig nøyaktig og intelligent! Det er langt fra tilfelle denne gang og i denne filmen for professoren og hans (som alltid) vakre og meget yngre kvinnelige følge (i alle tekkelighet, selvfølgelig!)

For her svikter det. Grovt: Sporene som skal følges er (selv via Dante, Firenze, Venezia og Istanbul) virker direkte sammenrasket; hvem som lurer hvem er et uoverraskende sammensurium; «partene» i plottet er delvis dårlig funnet på. Og selv dødelig hardt skadede aktører spretter uten unntak opp igjen og utgjør fornyede livsfarer med en gang det føles nødvendig for å tyne enda mer spenning ut av en allerede rutinemessig opplagt historie.

Nei, her er lite å bli skremt av. Enda mindre å bli spent av. Og – dessverre – aldri noe å bli underholdt av.

JON SELÅS