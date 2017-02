Filmanmeldelse «Hjertestart»: Mesterlig og klisjefritt

Kristoffer Joner beviser hvorfor han er en av Norges beste skuespillere.

«Hjertestart»

Drama. Norge. 9 år.



Regi: Arild Andresen. Med: Kristoffer Joner, Kristoffer Bech, Marlon Moreno, Patricia Castañeda, Ellen Dorrit Petersen

Etter å ha unngått å ta grep om sorgen og distansert seg fra (eller nærmest forsømt) Daniel i altfor lang tid, bestemmer han seg for å ta med sønnen til opprinnelseslandet Colombia for å utforske røttene hans.

Det beste med dette far og sønn-dramaet er at det unngår de store klisjeene, og det på mesterlig vis. Dialogen virker aldri påtatt, til tross for at store deler foregår på engelsk. Den er heller ikke insisterende emosjonell. Men det betyr ikke at «Hjertestart» ikke setter følelsene dine i sving. Det er tidvis frustrerende å se hvordan Kjetil forholder seg til den søkende seksåringen som ikke ønsker annet enn at noen skal se ham, klemme ham, gi ham litt oppmerksomhet. Men Kjetil er kald, kort og har ikke noe særlig til overs for Daniel. Samtidig får man en viss sympati for den sørgende enkemannen.

Joner gestalter rollen som fornektende Kjetil på mesterlig vis, og beviser hvorfor han er en av landets beste skuespillere. Når han sier at han ikke elsker sønnen sin, er det så overbevisende at det gjør vondt. Når han lar seg irritere av Daniels oppførsel er det så troverdig at man får lyst til å gripe inn. Det er ikke annet enn imponerende. Det samme gjelder unge Bech. Å spille et sørgende barn som ikke får den omsorgen det trenger er ingen lett rolle, men Bech vinner fort seernes gunst.

Regissør Arild Andresen har laget en film som føles like nær og ekte som den er fengslende og vakker. Den belyser også menneskelige og vanskelige sider av sorgprosessens omstendigheter. Således er «Hjertestart» en viktig historie som setter ting i perspektiv.

Det er bare å komme seg på kino og få med seg et ordentlig godt norsk drama som ikke er i nærheten av å få deg til å vri deg i setet.