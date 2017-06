Filmanmeldelse «Grusomme meg 3»: Gru og kortvarig glede

På tross av en artig slemming, er «Grusomme Meg 3» underholdning av den forglemmelige sorten.

ANIMASJON/BARNEFILM

«Grusomme Meg 3» («Despicable Me 3)

USA. 6 år. Regi: Pierre Coffin og Kyle Balda

MED: Steve Carrell, Kristen Wiig og Trey Parker

NORSKE STEMMER: Alex Rosén, Line Verndal, Anders Bye, Jon Niklas Rønning og flere.

Den oppfinnsomme mesterhjernen Gru (Carrell/Rosén) har gått fra å være selveste superskurken til å bli ektemann, bløt trebarnsfar og superagenten slemmingene frykter. Men så får han fyken etter en dårlig dag på jobben.

For å redde den lille familien sin fra tvangssalg av kosedyr tar han imot hjelp fra en nær slektning som han har vært helt uviten om fram til nå, og lar fortiden innhente ham.

Uten å røpe for mye, utarter historien seg til å bli en light-utgave av «The Incredibles» (2004), bare med et mindre eksepsjonelt ensemble, svakere hjerte og et plott blottet for dramatiske knep.

Det betyr riktig nok ikke at filmen er kjedelig. Tidvis briljerer den med godt «koreografert» slapstick og rosa eksplosjoner av åttitallsreferanser fra slemmingen Balthazar Bratt, en forsømt barnestjerne som skal ta hevn over Amerikas filmhovedstad 30 år etter at karrieren gikk ad undas. Den vandrende hockeysveisen gir oss hubba-bubba-bomber, skulderputer, «Take My Breath Away» og en våpenisert keytar (!) allerede i åpningsscenen.

Balthazar er nok enda artigere på engelsk gjennom stemmen til «South Park»-hjernen Trey Parker, men distributøren insisterer nok en gang at filmen tjener på norsk-dubbet pressevisning. LOL.

Likevel er det altså klinkende klart at foreldrene til den egentlige målgruppen er minst like viktige å tilfredsstille.

Det er jo sånn en ordentlig blockbuster blir til. Gru og de små gule yndlingene hans har tidligere bevist at det ikke bare er Pixar og Dreamworks som klarer å lage 3D-animerte pengemaskiner. Men der de konkurrerende studioene har hver sin solide trilogi («Toy Story» og «Kung Fu Panda»), klarer ikke Universal å matche bragden med «Grusomme Meg 3».

Det er mange visuelle «gags» for kortvarig glede, men filmen faller mellom stol og krakk og vil nok i beste fall huskes som en fotnote i glemmeboken.

Men jeg hadde ikke sagt «nei takk» til en liten Balthazar Bratt-spinoff!