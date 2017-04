Filmanmeldelse «Gråtass redder gården»: – Stillestående småbruk

Det skjer for lite i «Gråtass redder gården»

Barnefilm / Familiefilm

Gråtass redder gården

Norge. Tillat for alle. Regi: Peder Hamdahl Næss

Med: Elias Søvold Simonsen, Stein Winge, Jeppe Beck Laursen, Dagny Backer Johansen, Hege Schøyen, Ingar Helge Gimle, Joachim Rafaelsen.

Det er ingen lett jobb å ha et motorisert kjøretøy som motspiller, men i «Gråtass redder gården» gjør Elias Søvold Simonsen nok en gang et hederlig og imponerende forsøk i rollen som Gustav – Gråtass’ beste venn.

I den femte spillefilmen om den levende traktoren står hele gården til Gamlefar (Stein Winge) på spill. På selveste bursdagen hans dukker det opp to menn i dress (Ingar Helge Gimle og Joachim Rafaelsen), med beskjed fra Vegvesenet om at gården til Gamlefar må rives for å gi plass til en gigantisk motorvei. Dette fordi gården er et småbruk, ettersom den «bare» har fire åkere.

De blodtørstige byråkratene er noe av det som funker bra i «Gråtass». De dresskledde mennene «hater små steder», og elsker tanken på å «smadre» gården til Gamlefar med bulldoser. De er en herlig parodi på byfolks forakt for distriktene, eller det motsatte – en parodi på hvordan distriktene elsker å forestille seg byfolkene. Uansett er de typer som er godt gjenkjennelig for barn, med frekke kommentarer som: «Vet du hva jeg elsker med postkort? At de ikke lukter kubæsj».

For å hindre at gården blir jevnet med jorden forsøker Gustav og Gråtass å få en av gårdens åkre til å gro ved å bygge et gigantisk speil som kan reflektere solstråler ned til jorda. Dette prosjektet blir dessverre litt for tørt og teknisk til at filmen kommer seg noen vei.

Å bygge dramatisk handling rundt rekvisitter som speil er vanskelig, særlig når mye av filmen allerede handler om en traktor. Mangelen på scener som tillater dramatikk gjør at filmen føles liten og begrenset. Flere av scenene blir så oppstilte at det blir mer som å se teater enn film.

Det er veldig lite Gråtass i «Gråtass». Mesteparten av handlingen foregår mellom Goggen (Jeppe Beck Laursen) og Gustav, men også her er det lite spenning å hente utover at Goggen vil hjelpe Gustav, mens Gustav vil klare ting selv. De fleste barn kan nok kjenne seg igjen dette, men konflikten introduseres litt for sent til at den blir viktig nok.

«Gråtass redder gården» er en søt film om gårdsbruk og om traktoren alle elsker, men blir hakket for stillestående til at den engasjerer.