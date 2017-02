Filmanmeldelse «Fifty Shades Darker»: Irriterende retningsløs

Film nummer to i «Fifty Shades»-trilogien er bedre enn sin forgjenger. Det betyr ikke at den er bra.

DRAMA/ROMANTIKK

«Fifty Shades Darker»

USA. 15 år. Regi: James Foley

Med: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Luke Grimes, Kim Basinger, Eric Johnson

Én ting skal «Fifty Shades Darker» ha: Den er den er langt fra det mest forutsigbare som har sett dagens lys hva gjelder romantiske dramaer. Bare dét er en bragd i seg selv. At kjærligheten blomstrer mellom den nylig uteksaminerte litteraturstudenten Anastasia Steel (Dakota Johnson), bedre kjent som Ana, og mangemillionæren Christian Grey (Jamie Dornan), er godt kommunisert. Det er også lengselen og lidenskapen mellom de to. Dermed har oppfølgeren definitivt hakket mer dybde enn den første filmen i trilogien, «Fifty Shades of Grey». Det betyr derimot ikke at den er bra.

Det er usikkert hvor lang tid det har gått siden Ana, i forrige film, stormet ut av Greys leilighet da hans trang til å straffe for nytelse ble for mye for henne. Men Grey klarer altså ikke å holde seg unna den uimotståelige Ana og ber om en ny sjanse. Denne gangen uten regler, straff og hemmeligheter. Noe i retning et vanlig forhold, med andre ord. Men slapp av, de fyrrige sex-scenene har ikke forsvunnet av den grunn. Er det noe som er ikke er til å ta feil av, så er det at Ana liker å la seg underminere – til en viss grad. Det later til å gå bra helt til skygger fra fortiden truer forelskelsen, og Ana skal få slite litt med å forsone seg med Greys forgangne tider.

I begynnelsen er det betryggende å se at Ana tar mer kontroll i møte med Grey, og

NY RUNDE: Dakota Johnson og Jamie Dornan som Anastasia Steel og Christan Grey i «Fifty Shades Darker» Foto: UIP

han prøver tilsynelatende hardt å forandre seg. Men gradvis lar hun seg rive med av det som er rein manipulering forkledd som kjærlighet. Vi ser også mer til de bakenforliggende årsakende til hvorfor Grey har denne «trangen» til å påføre andre smerte, og filmen dykker dypere i hva som egentlig skjedde i barndommen hans. Nettopp dette er noe av det mest irriterende med hele historien. Når en 27 år gammel mann har åpenbare traumer fra barndommen, som har gjort ham til nærmest en sadist, hvorfor er det ingen som gjør noe med det? Han trenger åpenbart hjelp. Men dét er det ingen som bryr seg om.

Skuespillerprestasjonene på sin side er det ingenting å rope hurra for, men det skyldes mer karakterenes manglende dybde enn noe annet. Ana er både flat og kjedelig, og de eneste gangene stemmen hennes faktisk skifter toneleie er når hun hyler hver gang Grey løfter henne opp og bærer henne over skuldra, eller når hun stønner (som hun gjør relativt ofte). Med det som mål gjør Dakota Johnson en god jobb. Jamie Dorian som Gray klarer fint å holde det samme, strenge uttrykket gjennom hele filmen.

Også filmens mest dramatiske scene virker malplassert. Det som kunne løftet filmen og hevet spenningsnivået et par hakk, faller fullstendig i fisk og er over på tre minutter som om ingenting har skjedd, og det er vanskelig å forstå hvorfor regissør James Foley har tatt den med i det hele tatt. I det store og det hele er det vanskelig å forstå hvem denne filmen egentlig er laget for. For historien om den sjenerte og yndige litteraturstudenten som skulle omvende den hjerteløse og kontrollerende mangemillionæren er ikke nevneverdig interessant. Kanskje faller alle bitene på plass når den siste filmen kommer, men det virker veldig lite sannsynlig.