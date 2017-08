FILMANMELDELSE: «Emojifilmen»: – Dårlig reklamestunt

«Emojifilmen» er et trøstesløst forsøk på å skape underholdning av mobilapplikasjoner.

BARNEFILM/FAMILIEFILM

«Emojifilmen»

USA. Aldersgrense 6 år. Regi: Anthony Leondis

Norske stemmer: Mikkel Niva, Christel Blunck, Rune Andersen, Rigmor Haltung, Herman Dahl

Se for deg at de såkalte emojiene, altså de små symbolene som brukes for å uttrykke følelser eller ting når du skriver meldinger på smarttelefonen, lever i en egen emoji-verden kalt Tekstopolis. Hvis det høres ut som et fattig og søkt utgangspunkt for en familiefilm, er det fordi det er akkurat dét.

Emojien Anton bor i Tekstopolis, hvor jobben hans er å symbolisere den skuldertrekkende og uengasjerte følelsen «meh». Han skal være klar til bruk hver gang Alex, smarttelefonens eier, har behov for å bruke ham i en melding. Men Anton sliter med å oppfylle sin tildelte identitet. Han vil nemlig uttrykke både glede, tristhet, sinne og kjærlighet – altså mer enn bare én følelse.

Antons problem representerer selvfølgelig det at konforme kulturer kan hemme et ungt og kreativt individ. Men premisset, at det er en besjelet emoji, bosatt i en smarttelefon, som opplever dette konformitetspresset, er vanskelig å kjøpe.

«Emojifilmen» inneholder alt en barnefilm liksom ­­skal inneholde. Den har en stigende spenningskurve og behandler tema som tilhørighet, identitet og vennskap. Når filmen likevel ikke makter å engasjere, er det fordi den prøver på det samme som Pixars «Monsterbedriften», uten å ha de nødvendige kulturelle forutsetningene. Monstre noe veldig mange barn har brydd seg om i århundrer, og som gir opphav til rike fantasiverdener. Det samme har ikke vært tilfelle for sms-symboler, og vil heller ikke bli det nå.

Når Anton blir beordret «slettet» fordi han ikke er som alle andre emojier, rømmer han ut av meldingsappen, og ut i smarttelefonens hjem-skjerm for å redde seg selv og sin identitet. Mesteparten av filmen går ut på at Anton og hans to emoji-venner jages gjennom mobil-applikasjoner, hvor de må være brikker i Candy Crush-spillet, surfe på lydbølger i Spotify, og laste seg selv opp i Dropbox. Demonstrasjonen av de forskjellige appene er så ubehagelig reklameaktig at det er på grensen til patetisk.

«Emojifilmen» som idé burde aldri nådd frem til kinolerretet. Den burde havnet i en digital søppelkasse der den hører hjemme.

VILDE SAGSTAD IMELAND