Filmanmeldelse «Dyrene i Hakkebakkeskogen»: Evigaktuelle Egner

Et hyggelig gjensyn med Thorbjørn Egners sosialdemokratiske univers.

ANIMASJON/BARNEFILM

«Dyrene i Hakkebakkeskogen»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Rasmus A. Sivertsen

Stemmer: Stig Henrik Hoff, Nils Jørgen Kaalstad, Wenche Myhre, Ivar Nørve, Espen Bråten Kristoffersen, Frank Kjosås, med flere.

Det er fint at det stadig blåses liv i Thorbjørn Egners «Dyrene i Hakkebakkeskogen», for selv om den ble skrevet på 50-tallet, er den minst like aktuell i dag.

Historien handler om trubaduren og livsnyteren Klatremus som ikke har sanket inn nøtter til vinteren, men heller snylter på de andre. Den slu og snikete Mikkel Rev som truer med å spise de mindre dyrene i skogen, den kloke, trygge Bamsefar og den forsiktige, men arbeidsomme Morten Skogmus. Og til slutt samarbeidet dyrene imellom når de skal redde lille Brumlemann fra å bli solgt av menneskene som bor på gården til et omreisende sirkus.

Det er og blir en moralsk fortelling som rokker ved noe universelt og menneskelig; at man kommer lengst ved å være snill og å ha gjensidig respekt for hverandre, liten som stor.

I likhet med Kim Haugens oppsetning av stykket på Nationaltheatret i fjor høst, er også Rasmus A. Sivertsens animasjonsfilm et hyggelig gjensyn med gjengen i Hakkebakkeskogen. Men det tar lenger tid før seeren blir dratt ordentlig inn i Egner-universet.

Animasjonene er meget forseggjorte, for all del, men det krever en halv times tilvenning før man har slått seg ordentlig til ro med noen av de litt overspilte figurene (hovedsakelig Klatremus) og et haltende tempo.

Når man først har kommet seg gjennom den først halvtimen er de resterende 45 minuttene en frydefull affære. Både handlingen og karakterene skyter fart og det er både spennende og engasjerende.

Manusforfatter Karsten Fullu har holdt seg tett til den originale fortellingen, og det er like greit. Til gjengjeld er visene mer rocka enn vi kjenner dem fra før. Det er litt uvant i starten, men ender opp med å fungere som bare det. Det er nemlig umulig å ikke bli nostalgisk av «Pepperkakebakevisa», «Klatremus' voggevise» og «Bamsefars fødselsdag».

«Dyrene i Hakkebakkeskogen» gjør seg nok aller best som teater, men filmen står på egne bein og er en fin innlemmelse i Egners fantastiske verden for de aller minste.