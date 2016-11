Filmanmeldelse: «Deepwater Horizon»

Helter og skurker i Mexicogolfen.

ACTION/DRAMA

USA. 12 år. Regi: Peter Berg.

Med: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich.

«Deepwater Horizon» har mye til felles med «Sully», Clint Eastwoods kunne-ha-blitt-en-katastrofefilm fra i tidligere i år.

Forskjellen ligger primært i at da British Petroleums (BP) plattform eksploderte og sank 20. april 2010, ble det en katastrofe, både menneskelig (elleve mistet livet) og miljømessig.

Det har seg også slik at Peter Bergs film er et avgjørende hakk bedre enn Eastwoods.

Regissøren tar seg gledelig god tid til å sørge for at vi får et forhold til personene vi senere skal bry oss om. At disse er amerikanske arketyper – hardtarbeidende, glade i fisking, store i kjeften, men med et hjerte av gull – er så sin sak. Alle monner drar.

I sentrum finner vi Mark Wahlberg som sjefselektrikeren og familiemannen Mike Williams. Der hjemme, i en alt for typisk «hun der hjemme»-rolle, befinner Kate Hudson seg.

Dessuten: Kurt Russell, sikkerhetssjef med mustasje, samt den skallede skurken i historien: BPs mann, en sørstats-«sleazy» og svettende John Malkovich. De er skuespillere det alltid er en glede å se.

BLOD, SVETTE OG OLJE: Mark Wahlberg i «Deepwater Horizon». FOTO: NORDISK FILM DISTRIBUSJON AS.

Interessante er de små innsiktene vi får i oljeplattformarbeidernes overtro og små ritualer. Williams liker dårlig at noen har vært inne på kontoret hans og snudd glassene med prøver slik at etikettene er vendt mot veggen. Russells Jimmy Harrell nekter folk å bære magentafargede slips rundt halsen – fargen minner ham for mye om dårlige nyheter i alarmsystemet.

Vi skjønner at det blir trøbbel når en fugl treffer helikopteret som frakter våre menn ut til riggen.

Når helvete først er løs, blir «Deepwater Horizon» en meget intens og klaustrofobisk film, full av mennesker med blod i øynene og metallskarp i kroppen som stabber seg hjelpeløst gjennom trange, mørke ganger. Som drittsekken fra BP sa: «En oljerigg består av en million deler». De fleste av dem er av metall, og de forårsaker mye skade når de kommer flyvende som følge av en eksplosjon.

Berg redefinerer på ingen måte katastrofefilmen med «Deepwater Horizon». Det var nok ikke hensikten heller. Men han har laget et fettfritt, spennende tilskudd til sjangeren.

MORTEN STÅLE NILSEN