Filmanmeldelse «Borg»: Middels match

To rasende drittunger møtes til kamp. 37 år etter er det blitt film av det.

DRAMA/SPORTSFILM

«Borg» («Borg vs. McEnroe»)

Sverige/Danmark/Finland. 6 år. Regi: Janus Metz.

Med: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård.

Tennis var en sport for pappagutter og rikmannsdøtre i 1980. Norge hadde ingenting å bidra med i sammenhengen (litt sånn som med fotball i dag). Björn Borg var svensk, og således en punchline i «norsken, svensken og dansken»-vitser. Alle storesøstre var dessuten forelsket i ham (æsj!).

Klart gutta i skolegården holdt med urokråka John McEnroe i stedet, tennissportens første «rockstjerne». (Borg, med sitt lyse lange hår og sine gullkjeder, var på sin side en «popstjerne». Det var ikke like stilig).

«Borg», som heter «Borg vs. McEnroe» i andre markeder enn det skandinaviske, er en stabel av sportsfilmklisjeer. Som likevel – mot betydelige odds –klarer å skvise noe severdig ut av sitronen.

Eksplisitt dreier det seg om Wimbledon-turneringen i 1980, og opptakten til denne. Filmen er selvsagt også spedd ut med de obligatoriske tilbakeblikkene på de to idrettsmennenes oppvekst.

FLY FORBANNA FYR: Shia LaBeouf i «Borg». FOTO: Julie Vrabelova / Norsk Film Distribusjon AS.

Regissør Janus Metz og manusforfatter Ronnie Sandahl ønsker å fortelle oss dette: Borg og McEnroe var mer like enn vi skulle tro. Begge var sinte unge menn.

Forskjellen var at Borg på klassisk skandinavisk maner holdt sinnet innestengt, som en «tryckkokare», og at den ubehøvlede amerikaneren McEnroe ga uttrykk for absolutt alt han tenkte.

Personlighetstrekkene gir både Gudnason, som spiller Borg, og LaBeouf, ekspressiv som McEnroe, lisens til å overspille. Gudanson gjør den «perfekte, iskalde» Borg til en nesten Bergman-aktig skandinavisk arketype: Manisk, overtroisk, systematisk, fullstendig gledes- og humørløs. Han står mye på balkonger og ser tomt ut i natten. Når han da ikke får angstanfall i dusjen.

McEnroe har en plakat av Borg på gutterommet i oppveksten, og bærer på et nesten overnaturlig nag til alt og alle.

Hvorfor de to er så sinte? Pah. Si det. Kravstore foreldre og strenge trenere, mener filmen. En og annen ydmykelse i barndommen. Det vanlige.

Psykologien er som du skjønner grunn, og scenene som skal innprente oss den, føles pretensiøse og overdrevne.

«Borg» er imidlertid godt spilt (man synes litt synd på Gudnason, som er nødt til å gestalte en skikkelig kjiping). Og spennende og effektivt klippet når selve turneringen først kommer i gang.

Hadde en film om Borg og McEnroes liv etter at de la opp vært et bedre utgangspunkt? Ikke umulig. Men denne er ikke verst.