Filmanmeldelse: «Bigfoot Junior»: – Perfekt sommerkino

Bigfoot Junior

Belgia, Frankrike. Aldersgrense 6 år. Regi: Ben Stassen

Terningkast: 5

En «Bigfoot» er ifølge gammel overtro et pelskledd, apelignende vesen med enorme føtter, som lever bortgjemt i en dyp skog. «Bigfoot Junior» handler ikke bare om hvordan det ville vært dersom Bigfoot eksisterte, men også hvordan det ville vært hvis han hadde hatt en sønn.

Adam har det skikkelig kjipt på skolen. Ikke bare får han håret spyttet fullt av tyggiser, og blir banket opp daglig av en guttegjeng hvis ansiktsuttrykk og utseende er så forseggjort at det nærmest utgjør et nytt nivå innen animasjonsfilm. Han er også plaget av at håret hans vokser i en rasende fart, og at de store føttene hans sprenger seg gjennom skoene. Når Adam en dag finner ut at moren har løyet til ham om farens død, rømmer han hjemmefra for å finne sannheten om familien sin.

I «Bigfoot Junior» er både animasjon og humor av så høy kvalitet at filmen virkelig gjør seg verdig kinolerretet. Belgiske nWave Pictures har skapt karakterer som er livaktige, karikerte og som aldri blir kjedelige å se på. Filmens skurk er for eksempel den skruppelløse eieren av HårCo – et stort selskap som prøver å finne hemmeligheten bak veien til perfekt hårvekst, og derfor naturligvis har stor interesse av å studere Bigfoots pelskledde kropp. Både skurken og hans muskuløse mannlige hjelpere bidrar med komiske scener. Det er stormannsgalskap, tupeer og søling med kaffe latte.

«Bigfoot Junior» er en ekstremt forutsigbar film. Ikke på noe tidspunkt er vi i tvil om hva som kommer til å skje i neste scene. Det er den klassiske oppskriften der den modige hovedpersonen har dyrene og naturen på sin side, og kjemper mot hensynsløse kapitalistiske krefter som ikke skyr noen midler for å oppnå det de vil. I sentrum av filmen står kjernefamilien som må reddes. Når man først har valgt å bruke denne litt slitne oppskriften, er det i hvert fall godt å se at regissør Ben Stassen har gjort det ordentlig. «Bigfoot Junior» er en familiefilm av høy kvalitet, som ikke utfordrer konvensjoner, men som likevel vil være verd turen fra sommervarmen og inn i kinomørket.