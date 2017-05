Filmanmeldelse «Baywatch»: En drukningsulykke

«Baywatch» er like morsom som en strandet hval.

ACTIONKOMEDIE

«Baywatch»

USA. 12 år. Regi: Seth Gordon.

Med: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario.

Undertegnede var kanskje den eneste i hele verden som nærte visse forhåpninger til filmversjonen av 1990-tallsdusteserien «Baywatch» (hva skal jeg si, jeg tror på det gode i mennesket).

Velskapte, men selvironisk sjarmerende skuespillere som røper rundt i røde badedrakter, alle med et glimt i øyet som kommuniserer at «hei, klart dette er teit, men la oss ha det gøy»? Regissert av mannen bak den fabelaktige dokumentaren «The King Of Kong» (2007) og den brukbare «Horrible Bosses» (2011)?

Hvor galt kunne det gå?

Veldig galt, skulle det vise seg. Det skjønner man allerede i løpet av det første kvarteret, idet Gordon bruker fem pinefulle minutter på det som må være nyere filmhistories mest episk umorsomme ståpikkvits.

DEN NYE PAMELA: Kelly Rorbach spiller CJ. FOTO: Frank Masi / United International Pictures.

Mitch (Johnson) er Venice Beach’ milde gigant, en sånn «dude» som ofrer alt for jobben og kollegene. Blant dem er Stephanie (Ifenesh Hadera i en utakknemlig rolle) og CJ (Kelly Rohrback). Snart også den utålelige egoistiske Matt (Efron), den grønnøyde skjønnheten Summer (Daddario) og Ronnie (Jon Bass).

Sistnevnte kvalifiserer seg til den visstnok høyt hengende jobben utelukkende ved å være klønete og dum, og spiller ellers en sånn jødisk nerd som er god på EDB og mister talens bruk imøte med den blonde bomben CJ. (Dette er en sånn komedie, ja).

Jeg gidder ikke en gang bruke tid og krefter – mine eller dine – på å gjøre rede for «krimplottet» disse umake menneskene etter hvert skal rydde opp i. Det får holde å si at det ville ha blitt refusert som for simpelt i den opprinnelige serien.

Det – samt det faktum at Gordon ikke kan regissere en actionscene om så livet hans avhengte av det – ville ikke vært så galt, dersom komedien rundt bare hadde vært litt gøyal.

STOR MANN I EN FLIS AV EN FILM: Dwayne Johnson i «Baywatch». FOTO: Frank Masi / United International Pictures.

Det er den ikke. Jeg telte, og kom til eksakt null morsomme kommentarer. Jeg telte, og kom til eksakt null artige situasjoner. Jeg telte, og kom til eksakt null fruktbare gjesteopptredener fra seriens opprinnelige skuespillere (både David Hasselhoff og Pamela Anderson er – så vidt – med. Men Gordon får ingenting ut av dem).

«Baywatch» er en slik film som synes at vitser om at Stevie Wonder er blind, fortsatt er gangbar mynt. Som tror at Zac Efron i «drag» nok vil få det til å gjalle av yr latter i kinosalen. Kort sagt: Den er desperat umorsom.

Denne anmelder pleier å spare sine terningkast én til filmer han oppfatter som så dårlige at de nærmer seg noe ondt eller på annen måte umoralsk.

«Baywatch» er verken ond eller særlig umoralsk (om man ser bort fra det åpenbart umoralske i å bruke penger – 69 millioner dollar – på et så giddalaust manus som dette).

Den er «bare» ubehjelpelig. Ett hundre prosent talentløs. Og betydelig mindre underholdende enn å stirre i veggen i to timer.