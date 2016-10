Filmanmeldelse: «American Honey»

Enhver ny ungdomsgenerasjon har fått sin spesielle signalfilm. «American Honey» kan utmerket godt bli stående for vår tids unge amerikanere.

DRAMA

«AMERICAN HONEY»

USA. Regi: Andrea Arnold. 15 år. Med Sasha Lane, Riley Keough, Shia LaBeouf, McCaul Lombardi, Arielle Holmes, Crystal B. Ice.

Filmanmeldere er samtidsrapportører, ikke historikere. Skal jeg likevel våge meg på en lengre linje for «American Honey», er det fordi:

Den har et skremmende presist fokus på unge mennesker i den nyfattige delen av et mer og mer klassedelt USA på kulturell nedtur. Dette er unge mennesker uten stedfaste betingelser å bli voksne i - derfor er de i drift. Det er en drift med store muligheter og kanskje løfter om et bedre liv. Men farene er også enorme, slik grenseløse tilværelser alltid er.

Det handler om Star, 18, (fenomenalt fremstilt av nykommeren Sasha Lane; henne skal vi høre mye mer fra!) låst i et håpløst forhold, sterkt, omsorgsfull - og full av drømmer. En dag, utenfor et kjøpesenter, møter hun et slags omreisende kollektiv av ungdommer, som livnærer seg av å selge magasiner og annet lesestoff i den delen av amerikansk suburbia som fremdeles har penger til fritid, dekorasjon og egeninteresser.

Hele filmen er en eneste lang bevegelse; road movie blir faktisk et for snevert begrep. Britiske Andrea Arnold har en historie med bemerkelsesverdig og rå samtidsrealisme. Kanskje fordi hun kommer utenfra, blir hun så enormt i stand til å se både høyder og dybder i tilværelsen til disse unge menneskene. Og dermed lage et portrett i særklasse av både personer og samfunn. Kamera er tett, tett på alt - og musikken suggererende, mildt sagt.

Filmen er så totalt underlagt sin egen fortellerambisjon, at den gir en god dag i vanligvis viktige krav til dramaturgi, kameraføring og klipping. Det er faktisk forstyrrende - til en viss grad. Med små grep i retning av strammere regi, hadde dette vært fullkomment.

På den annen side: Livet er ikke fullkomment. Og slett ikke for dagens amerikanske rotløse ungdom.

Det vet man adskillig om etter «American Honey».

JON SELÅS