Filmanmeldelse «Alien: Covenant»: Tilbake til rom-røttene

Den samme filmen for n’te gang. Men fremdeles med bransjens beste «bø!»-øyeblikk.

SCIENCE FICTION-THRILLER

«Alien: Covenant»

USA. 15 år. Regi: Ridley Scott.

Med: Michael Fassbender, Billy Crudup, Katherine Waterston.

Et kolonistfartøy blir utsatt for en ulykke, syv år før den skal nå målet: planeten Oriage-6. Besetningen, rystet av opplevelsen, mottar like etter en «sending» fra en planet som ligger bare et par uker unna, altså praktisk talt rett rundt hjørnet, og som virker beboelig for mennesker. Den har i alle fall vann og vegetasjon. (Mangelen på dyr og fugler er dog mistenkelig.)

Den nye kapteinen, Oram (Crudup) – han er veik og kristen! – tar beslutningen: De legger om ruten og avlegger den nye planeten et besøk.

En fortropp sendes ned for å sjekke forholdene. Assistentbiologen sier «jeg går for å pisse», fyrer opp en joint og tråkker på noen egg. En organisme entrer ham via øregangen, og vi er i gang.

Sett bort fra en Stanley Kubrick-klinisk introduksjon som lefler med metafysikken, og som i liten grad følges opp, samt noen lag med pompøsitet rundt midtveis (Fassbender som androiden David, i samtale med seg selv som androiden Walter), er «Alien: Covenant» forbilledlig rett-på-sak.

Les også: Fassbender om «Snømannen»-rollen

Spesielt sammenlignet med den pompøse, trøttsomme forgjengeren «Prometheus» (2012), som spente bein for seg selv i sin iver etter å bygge en superheltaktig «dyp mytologi» for serien.

PARANOID ANDROID:Michael Fassbender i «Alien: Covenant». FOTO: Mark Rogers / Twentieth Century Fox.

Det var helt unødvendig. En av de virkelig fine tingene med «Alien»-filmene er at de ikke trenger noe «univers», bakgrunn eller forklaring. Vi behøver ikke vite hvor de helvetiske organismene kommer fra – eller hvorfor. Som med infeksjoner flest: Jo mindre vi vet om dem, jo skumlere er de.

Det var den B-filmaktige fettfriheten, mangelen på snikksnakk, som gjorde «Alien: Den 8. passasjer» (1979) og «Aliens» (1986) til absolutte klassikere i både science fiction og actionthrillersjangrene.

Den, samt H.R. Gigers monster og «futuristiskbiologiske» design, selvsagt. Giger døde i 2014, men estetikken hans preger serien fremdeles: «Alien: Covenant» er den best designede spenningsfilmen du kan se på kino akkurat nå.

Det som følger er verken mer eller mindre enn nok en runde med menneske mot monster. En variasjon over det samme gamle, briljante riffet, komplett med «du trodde det var slutt, men det var ikke slutt»!-slutt.

Katherine Waterston ser for snill og barnlig ut til å fylle Sigourney Weavers støvler. Fassbenders «blanke» uttrykk begynner om sant skal sies å bli en smule trettende. Ridley Scott er ikke en like virtuos regissør av actionsekvenser i lange, trange ganger som James Cameron, men vet å skape en atmosfære av klinisk uhygge og fryktinngytende klaustrofobi: De beste «bø!»-øyeblikkene i «Alien: Covenant» er de beste jeg har sett på ganske så lenge.

Les også: Endelig fornøyd med «Bladerunner»

Det er selvsagt noe problematisk med å bli servert den praktisk talt samme filmen for sjette gang. (Undervurderte «Alien 3» (1992), den relativt mislykkede «Alien: Oppstandelsen» (1997) og «Prometheus» er da med i regningen, de idiotiske «Alien vs. Predator»-filmene er det ikke.)

Det må også anføres at de filosofiske og metafysiske ambisjonene Scott tilkjennegir, forblir uforløste også denne gang, slik som tilfellet var i «Prometheus».

Men altså. Heller ikke James Bond gjenskaper seg selv særlig ofte. Og «Alien: Covenant» er den fjerde eller tredje beste filmen i serien.