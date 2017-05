Anmeldelse «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge»: Et gledelig (men forhåpentligvis siste) gjensyn

Espen Sandberg og Joachim Rønning kan gi seg selv en velfortjent klapp på skuldra, for den femte filmen i serien kunne ikke vært særlig bedre.

ACTION/EVENTYR/KOMEDIE

«Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge»

USA. 12 år. Regi: Espen Sandberg og Joachim Rønning

Med: Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Javier Bardem

Det er vanskelig å se for seg at det er mer å hente fra «Pirates of the Caribbean»-universet etter at forrige film sto igjen som en eneste stor skuffelse, fullstendig blottet for mål og mening. Hva i all verden skal vi med enda en?

Jo, forhåpentligvis få servert et endelig punktum, en grand finale. For hvis dette er avslutningen, så kunne den egentlig ikke vært så mye bedre.

Regissørene Espen Sandberg og Joachim Rønning har skvist ut det som skvises kan, og resultatet er et spennende, morsomt og godt gjennomført gjensyn med den surrete og alkoholiserte Jack Sparrow (Depp) og sjørøververdenen.

På leting etter måter å forsørge seg selv og det lille mannskapet han har igjen, møter Sparrow den unge sjøfareren Henry (Thwaites) og Carina (Scodelario), en ung kvinne som mistenkes for å være heks. Samtidig har den beryktede kaptein Salazar (Bardem) kommet seg ut av Djevelens triangel med ett mål for øyet: Å kvitte seg med Sparrow en gang for alle.

TILBAKE: Javier Bardem som kaptein Salazar, tilbake fra Djevelens triangel på jakt etter Jack Sparrow. Foto: The Walt Disney Company , Via AP

Mens Salazar jakter sin erkefiende, legger Sparrow, Henry og Carina ut til sjøs for å finne Poseidons trefork. Den eneste gjenstanden som sies å kunne gjøre få slutt på alle havets forbannelser.

I likhet med de foregående oppfølgerne, er heller ikke den femte filmen i serien i nærheten av å være like bra som den første. Men det som er så bra med «Salazar’s Revenge» er at den makter å ta med seeren på et nytt eventyr hvor allerede etablerte karakterer blandes med nye framtredende personligheter, samtidig som den hopper i tid og nøster opp en del løse tråder fra tidligere filmer, uten å miste seg selv helt på veien.

Filmen kunne likevel hatt godt av å sløyfe et par ting: Kjærlighetshistorien som oppstår underveis er underspilt og virker påtatt, det samme gjør det påtvungne ekteskapet som ikke tilfører noe som helst til historien.

Ellers er «Salazar’s Revenge» en ganske fornøyelig opplevelse. Med forbehold om at det forblir den siste.

BENEDICTE TOBIASSEN